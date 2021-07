¿Es necesario asegurar la vivienda con persianas?, por PERSIANISTAS CERCA DE TI Comunicae

viernes, 9 de julio de 2021, 14:50 h (CET) Un hogar seguro ofrece una serenidad óptima. De ahí la importancia de invertir en la seguridad del hogar y elegir el mejor equipamiento para beneficiarse de una mejor protección contra los robos. Cuando se trata de seguridad, las puertas de entrada y las ventanas son las primeras en verse afectadas, por eso es conveniente instalar persianas Las persianas ayudan a disuadir a los ladrones

Las persianas con lamas de aluminio son más robustas y una buena opción para disuadir a los ladrones. Para que la vivienda sea más segura, una buena opción es sustituir las persianas de PVC.

En cuanto a la sustitución de las persianas, los cerrajeros profesionales podrán asesorarle.

El modelo de persiana equipado con un bloqueo automático optimiza el mantenimiento de la persiana, cuando la persiana está bloqueada evitando posibles vibraciones y ruidos en caso de viento fuerte.

Gracias a esta pieza, es perfectamente imposible subir, y por tanto abrir, la persiana desde el exterior cuando se ha bajado. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de que un ladrón pueda abrirlo.

La persiana equipada con un sistema de cierre sigue siendo un equipo de primera elección para evitar cualquier intento de intrusión en la vivienda. Esto es especialmente cierto en los modelos con motorización simple y domótica.

A diferencia de una persiana que funciona manualmente, ofrece la máxima protección contra la elevación, reduciendo así el riesgo de robo. En cuanto se cierra la persiana, el sistema se activa.

Las persianas motorizadas para mayor seguridad

Las persianas motorizadas permiten reforzar la seguridad de la vivienda y también dar la impresión de presencia en la casa desde el exterior.

Este tipo de persiana es ideal para disuadir a los ladrones de entrar al interior de la vivienda. Por lo tanto, si la persiana está equipada con un sistema de apertura y cierre manual, es el momento de optar por la motorización.

Para ello, se recomienda llamar a un cerrajero profesional en el sector de instalación y reparación de persianas. Con una persiana motorizada, se puede utilizar un sistema de automatización a distancia o local.

En modo local, la persiana funciona a través de una instalación cableada conectada a un interruptor.

Para el sistema de automatización a distancia, la persiana está equipada, con una transmisión vía radio. A continuación, se conectará a un mando a distancia que permitirá controlar el obturador a distancia.

La domótica para una seguridad óptima

Para optimizar la seguridad del hogar, la domótica es una herramienta a tener en cuenta. Por ello, recurrir a una empresa de cerrajeros profesionales para instalar o sustituir la actual persiana e instalar un modelo equipado con domótica será una buena opción.

El rendimiento en términos de seguridad es mucho más satisfactorio que el de una persiana con una simple motorización.

Gracias a la domótica, se puede controlar, conectar y programar la persiana a través de Internet. Como resultado, se puede controlar el obturador desde una Tablet o Smartphone, sin importar la ubicación. A diferencia de un mando a distancia, el alcance es mucho mayor. En caso de intrusión en la vivienda, se alertará inmediatamente.

Para los que viven en un lugar aislado, simular una presencia es una solución para proteger la casa durante las vacaciones. La domótica es interesante en este caso porque puede realizar varias funciones, como encender la televisión o abrir las persianas. Además, este sistema de seguridad permite establecer varios escenarios para que la simulación de presencia sea diferente de un día a otro.

Por ejemplo, un día se puede encender la televisión por la mañana y por la noche con las persianas abiertas. Otro día, se puede encender la luz del salón y cerrar las persianas.

¿Cómo proteger la vivienda durante el periodo de vacaciones?

¿Se va de vacaciones y teme un robo o un problema en la vivienda? Es evidente que los periodos de vacaciones atraen la atención de los ladrones.

Para reducir el riesgo, existen algunos consejos que hay que tener en cuenta antes de salir de casa y mantener protegida la vivienda.

Asegurar la puerta principal, el garaje y las ventanas

Para asegurar la casa mientras se está de vacaciones, hay algunas reglas que se pueden seguir, sobre todo en lo que se refiere a las aberturas:

Puerta de entrada: Es preferible una puerta blindada, si no se tiene, instalar al menos un candando o cerraduras de seguridad.

Es preferible una puerta blindada, si no se tiene, instalar al menos un candando o cerraduras de seguridad. Persianas: Invertir en barras de seguridad que se instalen desde el interior cada vez que se vaya de vacaciones. Este sistema impide eficazmente que las persianas se apalanquen o se desenganchen.

Invertir en barras de seguridad que se instalen desde el interior cada vez que se vaya de vacaciones. Este sistema impide eficazmente que las persianas se apalanquen o se desenganchen. Persianas enrollables: Para bloquear una persiana en posición cerrada, la solución es instalar una cerradura o un cerrojo especialmente diseñado para ello.

Para bloquear una persiana en posición cerrada, la solución es instalar una cerradura o un cerrojo especialmente diseñado para ello. Puerta del garaje: Una cerradura multipunto puede asegurar una puerta de garaje abatible. Un modelo plegable o basculante puede estar equipado con una barra de seguridad. Además de estos dispositivos de seguridad, se puede instalar una alarma de intrusión o un sistema de vigilancia a distancia. Este tipo de equipamiento tiene un efecto disuasorio para los ladrones.

¿Cómo elegir un reparador de persianas?

Puede ocurrir que en el mecanismo que asegura el buen funcionamiento de la persiana surjan algunos problemas. Ante este tipo de avería, se puede actuar por cuenta propia, pero si no se sabe cómo reparar la persiana será mejor llamar a un profesional en la reparación de las persianas.

¿Por qué contactar con un reparador de persianas?

Un reparador de persianas profesional no sólo es capaz de detectar problemas reales en las persianas, sino que también es capaz de repararlas y asegurarse de que estas averías no se produzcan en el futuro.

El cerrajero profesional cuenta con las herramientas adecuadas y todo el equipo necesario para mantener las persianas en buen estado. Además, las empresas de cerrajería ofrecen servicios de urgencias 24 horas, por lo que se sentirá protegido todo el tiempo.

Cuáles son los problemas habituales de las persianas y las soluciones

Las persianas son bastante fáciles de instalar, pero necesitan un mantenimiento si se quieren evitar averías y deterioros. Las averías más comunes son:

Desgaste: Significa que las lamas se salen de la trayectoria habitual. Este caso requiere de la intervención de un cerrajero profesional, hay que desmontar el sistema para volver a instalar las palas en el eje.

Lamas rotas: Cuando una persiana envejece, las lamas pueden volverse frágiles y romperse. Cuando esto ocurre, es imprescindible sustituirlas si no se quiere correr el riesgo de dañar el mecanismo general de la persiana.

En este caso, es necesario llamar a un cerrajero profesional para su reparación lo antes posible.

Mantenimiento de las persianas

Si se dispone de persianas enrollables, hay que tener en cuenta que se debe realizar un mantenimiento periódico de las mismas.

Se trata de limpiar la persiana, las lamas y, por supuesto, las guías.

Una vez al año, se debería poner en contacto con un reparador de persianas para realizar un mantenimiento exhaustivo, ya que de ello depende la durabilidad de las persianas.

