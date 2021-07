​Así son los mejores casinos online en España Se cuentan por decenas las plataformas de juego que ofrecen entretenimiento e incluso posibilidad de obtener beneficios Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de julio de 2021, 09:12 h (CET) Hasta hace un par de décadas no eran muy numerosos los casinos que operaban a través de Internet. Todo lo contrario sucede en la actualidad. Se cuentan por decenas las plataformas de juego que ofrecen entretenimiento e incluso posibilidad de obtener beneficios.



No todos ellos merecen la pena. En concreto, los más recomendables son los que aparecen listados en el sitio web especializado https://casinoslegales.net/. A continuación mencionaremos algunos de los que están considerados por los expertos como mejores casinos en línea.

Autorizados para ofrecer alternativas de juego El cien por cien de plataformas que sacaremos a colación están autorizadas por los estamentos oportunos con tal de que puedan ofrecer varios sistemas de juego. Ello aporta una gran seguridad y confianza a los usuarios. Pero, ¿a qué es debido?

Básicamente los internautas saben que los juegos de casino ofrecidos por la plataforma en cuestión están regidos por un determinado porcentaje de probabilidades de ganar una partida, así como de perder. Es decir, se evitan las trampas que tanto temían antaño multitud de usuarios y que, por suerte, en pleno 2021 han pasado a ser historia.

Un buen ejemplo de casino español que está autorizado es el de Codere. En concreto, la Dirección General de Ordenación del Juego le ha otorgado a dicha compañía un total de ocho licencias, entre las que destacan MAZ/2015/032 y BLJ/2016/007. Apps compatibles con Android e iOS Otra característica que comparten los mejores casinos online de los que pueden disfrutarse en España se resume en disponer de una aplicación. La misma, en líneas generales, casi siempre es compatible con los dos sistemas operativos más importantes hoy en día en el mercado móvil. Así lo demuestra Luckia, catalogado como el segundo mejor casino en línea. Su aplicación se encuentra en pleno auge. Y es que cada vez es descargada, instalada y posteriormente utilizada por una mayor cantidad de usuarios. La importancia de la implementación del 5G en España Si bien es cierto que las aplicaciones de casinos online suelen estar muy bien optimizadas, algunos juegos requieren una gran velocidad de conexión para ejecutarse excelentemente. Lo ejemplifica la ruleta en vivo, así como otras alternativas de juego similares.

Hasta hace poco tiempo, este tipo de juegos de casino no eran plenamente disfrutables en ciertas zonas de España, incluyendo Valladolid. Por suerte, la situación ha empezado a cambiar drásticamente en el último año.

Y es que el 5G está penetrando con fuerza en nuestro país. Lo demuestra la primera red autónoma basada en dicha tecnología, la cual está siendo probada desde hace poco por la compañía Vodafone. Gracias a la gran estabilidad que proporciona el sistema 5G y sobre todo la mayor velocidad en comparación con su predecesora, tanto la ruleta online como el resto de juegos de casino online son disfrutables al cien por cien, sin que la velocidad de carga deje que desear en determinados momentos, situación que sí se producía en otros tiempos. Depósito mínimo de escasa cuantía Otra característica compartida por la práctica totalidad de casinos online en España consiste en brindar la posibilidad de empezar a jugar sin que ello requiera depositar una gran cantidad de dinero, sino más bien todo lo contrario. De hecho, hay una cifra estandarizada: diez euros. Es precisamente el número que plantea el tercer mejor casino, conocido bajo el nombre de Goldenpark. Ello es de agradecer por parte de quienes pretenden probar por primera vez la experiencia divertida y entretenida que suponen los juegos de casino. Es comprensible que se quiera evitar una pérdida considerable de dinero en caso de que el azar no esté de parte del usuario en cuestión.

Los casinos online son conscientes de ello, así que no dudan en reducir al mínimo posible esa cifra. Algunos incluso lo disminuyen, ejemplificándolo William Hill. Haciendo uso de ciertos métodos de pago, en los cuales profundizaremos a continuación, es posible registrarse y empezar a jugar depositando solo cinco euros. Métodos de pago muy seguros Terminamos con la última característica de la que hacen gala todos los considerados como mejores casinos online. Nos referimos a ofrecer la posibilidad de hacer el depósito mínimo o incluso superar esa cifra utilizando un método de pago extremadamente seguro. Por supuesto, el mismo también es usable con tal de retirar las ganancias, en caso de obtenerlas.

TodoSlots, el cuarto en la clasificación, admite un total de ocho métodos de pago distintos, siendo todos ellos sinónimos de seguridad en estado puro. El preferido por sus usuarios es PayPal, aunque no se quedan muy atrás Paysafecard, Skrill y Neteller.

Por supuesto, los usuarios más tradicionales -bastante habituales en los casinos online españoles- pueden decantarse por un método de pago y cobro que está presente en estas plataformas desde que hicieron acto de presencia en la red por primera vez. Nos referimos a la transferencia bancaria, aunque en los últimos años ha quedado relegada a un segundo plano. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Nuestra imagen habla de nosotros, ¡cuídala! Cuidar de nuestro aspecto ha de ser una de nuestras prioridades, de lo contrario podríamos ofrecer una impresión equivocada ​Así son los mejores casinos online en España Se cuentan por decenas las plataformas de juego que ofrecen entretenimiento e incluso posibilidad de obtener beneficios Eurofins Megalab desarrolla en toda Europa una amplia red de centros de pruebas COVID-19 Repara tu Deuda Abogados cancela 42.880€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad Sappi App: La aplicación para mejorar el bienestar de los animales a través de la alimentación