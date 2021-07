Alianza estratégica entre S2 Grupo y Blu5 Group para introducir tecnologías disruptivas en ciberseguridad Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 17:24 h (CET) S2 Grupo se ha unido a Blu5 Group para introducir tecnologías disruptivas en el ámbito de la ciberseguridad en España. Se trata de una alianza estratégica, ya que Blu5 Group es un proveedor líder a nivel internacional en Endpoint y soluciones disruptivas, que combina estrategias Zero Trust y el Assumed Breach Model para mejorar los controles en la fuente, reducir la superficie de ataque y, en definitiva, mejorar la ciberresiliencia en las organizaciones Además, esta alianza entre S2 Grupo, compañía española de ciberseguridad y Blu5 Group, con sede en Singapur, "permite potenciar la racionalización de activos para mejorar las operaciones y aumentar la participación de los usuarios para una mayor productividad", según han indicado ambas compañías en un comunicado.

El acuerdo entre las dos organizaciones reúne la experiencia y habilidades tanto en estrategia y tecnología como en implementación en distintos sectores. Además, genera un cambio en el paradigma de la seguridad tradicional para ayudar a los clientes a mantener la continuidad de sus operaciones. A través del enfoque Zero Trust, las organizaciones son capaces de comprender y administrar el riesgo, reduciendo las capas de seguridad que resultan innecesarias, a la vez que mejoran la postura de seguridad al incrementar su eficacia .

“Estamos muy satisfechos con esta unión con Blu5 Group, porque supone un gran valor añadido para nuestros clientes, así como la introducción de una tecnología disruptiva y diferenciadora en el mercado. Mediante el uso de esta tecnología es posible securizar las comunicaciones de una forma mucho más eficiente y robusta. Por lo tanto, nos permitirá aportar a nuestros clientes un salto cualitativo en la ciberprotección de sus organizaciones”, ha declarado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

“Blu5 Group entra en el mercado español junto a S2 Grupo y esto supone una unión de enorme valor para el ámbito de la ciberseguridad. Esta compañía es una gran experta en el desarrollo de tecnologías punteras a nivel internacional y S2 Grupo es un referente en el ámbito de la ciberseguridad. Necesitamos avanzar un mundo ciberseguro para adelantarnos a la acción de la ciberdelincuencia y esta unión es un gran paso en este camino“, ha explicado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

“El profundo conocimiento de S2 Grupo en requisitos complejos, su reconocida experiencia en ciberseguridad y su sólida presencia internacional nos permitirán generar un impacto comercial mucho mayor en nuestros clientes y colocarlos en el camino correcto para conseguir un negocio resiliente”, apunta Antonio Varriale, fundador y CTO de Blu5 Group.

Blu5 Group tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la ciberseguridad en los que ha trabajado con Gobiernos de varios países y con infraestructuras críticas. Además, su labor ha sido reconocida en Singapur con diversos galardones como el Emerging Enterprise Finalist 2014 que otorga SGSME, SME 100 Awards 2017 que otorga SME Magazine, Singapore 1000 y SME 1000, y por Experian Designeden Singapore Award 2019, por Singapore Business Review.

Por su parte, S2 Grupo está especializada en el desarrollo y prestación de productos y servicios relacionados con la ciberseguridad y gestión de sistemas críticos. La empresa cerró 2020 con una facturación de 19,5millones de euros, lo que supuso un crecimiento de más del 12% con respecto al año anterior, y una plantilla de 414 empleados. Desde su creación en 1999, S2 Grupo se ha convertido en una compañía referente en el entorno de la seguridad a escala internacional. Entre sus clientes destacan compañías líderes de los sectores de Distribución, Energía, Banca y Seguros, Sanidad, Industria y organismos de la Administración Pública.

