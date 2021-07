Carpintería Metálica Villanueva recomienda dar un toque diferente con las celosías de aluminio y PVC

Separan espacios, acabados elegantes y de diferentes colores y una gran variedad de posibilidades, las celosías pueden ser sus aliadas perfectas para dar ese punto de diferenciación y distinción que está buscando en su hogar Carpintería Metálica Villanueva le proponen las celosías de aluminio y PVC, prácticas, duraderas y estilosas, con las que completar la armonía del entorno de su hogar, un complemento al que quizás no se le da el valor que se podrías esperar, y que una vez descubierto, no se podrá creer como no lo habías usado antes.

Crear espacios en los hogares donde sentirse cómodo, en los que encontrar su momento de relax, de desconexión o de tener un rincón separado del resto de las estancias le hace vivir los hogares, sentirte recogido en su propio lugar. Las celosías son hoy en día uno de los recursos que más se usa en el mundo de la decoración y el interiorismo, aportan elegancia, estilo y separan ambientes manteniendo la sensación de espacios abiertos. Además, podrá encontrar también las celosías más tradicionales, las que se colocan en los jardines para dar un toque de elegancia a una pared, en la que una planta trepadora enlazará sus tallos para crecer verticalmente.

Hay distintos materiales para su construcción, pueden ser de madera, aluminio, acero inoxidable, latón, PVC, ... La elección del material dependerá de la ubicación de la misma. Por ejemplo, las celosías de aluminio y PVC son perfectas para espacios exteriores ya que supone olvidarse del mantenimiento continuo y son resistentes tanto al sol como a la lluvia.

Otra de las ventajas es que también se pueden pintar y lacar, y se dispone de múltiples grosores para adaptarse a las necesidades del ambiente. Sirven para esconder aparatos de aire acondicionado y también, siguiendo las últimas tendencias, recubrir fachadas dando un toque distintivo al edificio.

Encontrarás diseños de patrones muy distintos, no solamente el típico cuadriculado, sino que puede decorar sus espacios con celosías con patrones arabescos, naturales, geométricos, etc… que darán ese toque distintivo y elegante a su casa.