Abogados Tejón & Areces, un bufete de confianza para solucionar cualquier problema que se presente

miércoles, 7 de julio de 2021, 11:06 h (CET) Se dan circunstancias y situaciones a lo largo de la vida en las que es necesario acudir a un despacho de abogados que asesore y gestione con determinados asuntos, ya sea al recibir una herencia, sufrir un accidente, decidir divorciarse, o al defender los derechos laborales ante un despido, por ejemplo.

Cuando llega uno de esos momentos, es imprescindible conocer un bufete de confianza, de forma que se pueda echar mano de su profesionalidad para solucionar el problema que se tenga con tranquilidad, y siendo atendidos con honestidad y fiabilidad y, por supuesto de manera personalizada y cercana. Es el caso del bufete Abogados Tejon & Areces en Oviedo, que cuenta con una amplia experiencia en la representación de empresas y de particulares. Gracias a la unión de dos profesionales ampliamente cualificados, este bufete garantiza a sus clientes un asesoramiento integral en diferentes áreas del Derecho.

Expertos en Derecho laboral En la rama del Derecho laboral, son expertos en despidos (reclamaciones por antigüedad, categoría profesional, horas extras, etc.), ERTES, ERES, así como en reclamaciones a la Seguridad Social por incapacidad o minusvalía (para ello cuentan con un equipo de peritos médicos que evalúan previamente cada caso).

En el Bufete de Abogados Tejón & Areces también están preparados para solucionar desacuerdos en los casos de divorcio, testamentos, custodia de menores o incluso la inclusión indebida en ficheros de morosidad. Igualmente, están especializados en la reclamación de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios. Servicios en diferentes ramas del Derecho Este bufete se adapta a cada cliente y está especializado en diferentes ramas del Derecho. Entre los servicios que se pueden contratar destacan los de abogado de familia, abogado mercantilista, Derecho laboral, morosidad, usura, Derecho penal, abogado experto en negligencias médicas, abogado de accidentes de tráfico o reclamaciones aéreas.

Cualquier problema que se tenga relacionado con alguna de estas ramas del Derecho, se puede tratar con el bufete de Abogados Tejón & Areces, donde asesorarán y representarán legalmente a sus clientes tras conocer pormenorizadamente su caso. Estos expertos aportan una atención rigurosa y detallada a cada cliente, en función de sus necesidades y de su problema particular, y tratan cada caso con absoluta transparencia y honestidad.

Para requerir los servicios de un abogado de confianza no es necesario tener un grave problema, el simple hecho de no saber cómo resolver algo tan simple como cobrar una deuda, es susceptible de poder ser gestionado por un profesional en Derecho.

En casos más graves como son casos relativos al cobro de indemnizaciones por accidente, por ejemplo, el cliente puede tener la seguridad de que el equipo de abogados de este bufete pondrá en marcha toda su experiencia y profesionalidad, para resolver la situación de la forma más justa y provechosa posible para el cliente. Profesionalidad, experiencia y honestidad Si una persona se encuentra en una situación complicada o cree que se han vulnerado sus derechos, ya sean laborales, de atención médica, o que haya sufrido un accidente y considera que no se le ha indemnizado adecuadamente, es fundamental ponerse en contacto con los profesionales de un bufete de abogados. Ellos sabrán guiar sobre cada consulta, con la máxima discreción y la confidencialidad más absoluta, de forma que se pueda tener claro cada paso que se deba dar.

Este equipo de expertos puede resolver las dudas de forma gratuita, a través de una consulta online, donde el cliente puede exponer su problema y contactar sin compromiso. Una vez atendido, será el propio cliente quien tome la decisión de contar con los servicios de este bufete o no.

