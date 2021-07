Beneficios para la salud del CBD La marihuana medicinal, sin principios psicoactivos, se emplea para tratar todo tipo de dolencias, como la ansiedad, y muchos otros aspectos Redacción

miércoles, 7 de julio de 2021, 10:31 h (CET) La marihuana medicinal ha ganado una importante popularidad en los últimos tiempos, y esto se debe a la gran cantidad de propiedades y características que esta reúne para el bienestar físico y mental del ser humano. Lo mejor de todo es que hoy en día es posible conseguir el mejor CBD sin principios psicoactivos para tratar todo tipo de dolencias, como la ansiedad, y muchos otros aspectos.

¿Dónde comprar CBD?

El primer paso para obtener un producto de calidad, con toda la seguridad de que se trata de marihuana CBD permitida para su comercialización, es comprar cogollos de marihuana producidos por especialistas en el cultivo de flores sin el principio psicoactivo, como las que ofrecen en Budders, un sitio de referencia en el sector.

El CBD de la mejor calidad que ofrece un sitio especializado como este, cuenta con un nivel de THC inferior al 0,2%, que es la sustancia psicoactiva del cannabis, por lo que no excede el límite establecido para su venta; al mismo tiempo que cumplen con todos los estándares de seguridad y calidad.

Se conoce que la planta del cannabis o marihuana ha sido utilizada a lo largo de los siglos por sus propiedades medicinales. Cuando hablamos de CBD, nos referimos a uno de los cientos de componentes que posee un cogollo de cannabis cultivado de forma natural y sin ningún tipo de aditivo.

Su compra es completamente legal y la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el CBD no representa riesgos para la salud de quienes lo consumen. Existen 113 cannabinoides diferentes en una flor y estos son solo dos de ellos. La diferencia entre el CBD y el Tetrahidrocannabinol, o THC, es que este último posee características psicoactivas. La extracción del CBD significa la utilización de todas las propiedades medicinales de la planta sin los factores psicotrópicos del THC.

Entre los distintos componentes de una planta de cannabis, el CBD es uno de los más estudiados, debido a su respuesta positiva frente a distintos tipos de enfermedades y patologías. Si bien existen otros cannabinoides que pueden ser favorables para la salud, el cannabidiol se ha puesto bajo investigación, y se ha llegado a la conclusión de que posee grandes beneficios para el sistema inmune.

Distintos estudios han comprobado que el CBD puede utilizarse para reducir la frecuencia y la severidad de los ataques de epilepsia, por lo que es muy importante para los niños que sufren esta patología, y son resistentes a los fármacos antiepilépticos. Esto hace que dicho compuesto sea utilizado por una mayor cantidad de pacientes día a día, que pueden comprobar los beneficios del compuesto. El CBD como ansiolítico Todas aquellas personas que presentan trastornos de ansiedad pueden utilizar el CBD, por sus comprobadas propiedades ansiolíticas. En este sentido, nuestro estado de ánimo está regulado por un importante neurotransmisor llamado serotonina, y el CBD activaría estos receptores, logrando los mejores resultados a la hora de regular el comportamiento social y el estado de ánimo.

Está comprobado que quienes sufren ansiedad y consumen CBD, logran una mejor calidad de vida, reduciendo los síntomas que pueden llevar a un estado depresivo.

Una de las razones por las cuales ha aumentado considerablemente la popularidad de este compuesto de la flor del cannabis, es porque puede servir de gran ayuda contra distintos tipos de problemas inflamatorios.

Adquiriendo este compuesto en sus distintas presentaciones puedes combatir todo tipo de inflamaciones, siendo muy recomendables para estos casos, los aceites y cremas que pueden ser aplicados de forma tópica con resultados satisfactorios. El CBD es muy utilizado por deportistas, para reducir el dolor causado por el esfuerzo físico y las sobrecargas musculares de distintos tipos. Se ha convertido en una forma de sustituir el ibuprofeno como antiinflamatorio, logrando los mismos efectos de alivio con un producto obtenido al 100% de la naturaleza.

Por otra parte, se han realizado distintos estudios en los que se ha llegado a la conclusión de que el CBD influye en los mecanismos biológicos que fomentan el apetito en las personas, por lo que es muy importante para estimular el hambre en personas que poseen ciertas enfermedades estomacales que les quitan el deseo de comer. Esta estimulación del apetito se produce por la influencia del cannabidiol en los receptores de serotonina.

