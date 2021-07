Se puede comer sano usando los frutos secos según frutosecosnavas.com Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 11:36 h (CET) Se puede disfrutar con moderación (alrededor de un puñado por día debido a su alto contenido calórico), ya que los frutos secos enriquecen el menú como valiosos proveedores de nutrientes La grasa de los frutos secos aporta principalmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que tienen propiedades positivas. Además, las nueces contienen minerales y vitaminas, especialmente vitaminas del grupo B y vitamina E, así como potasio, sodio, magnesio y fósforo.

Buenos para el corazón y la circulación

Los estudios científicos han demostrado en los últimos años que el consumo de frutos secos tiene un efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular y, sobre todo, sobre los niveles de lípidos en sangre.

Sobre todo, el patrón favorable de ácidos grasos de las grasas de frutos secos juega un papel importante aquí: tienen un contenido relativamente alto de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que ahora se considera que protegen el corazón.

Otros ingredientes como vitaminas, minerales y fibra, arginina (un aminoácido), fitoesteroles y otras sustancias vegetales secundarias también pueden tener un efecto positivo. Estudios recientes muestran que las nueces contienen cantidades significativas de polifenoles.

Las pacanas y las nueces tienen los valores más altos de más de 1500 miligramos por 100 gramos. Además, los polifenoles de las nueces están tan fácilmente disponibles como los del vino tinto y el té verde.

Los polifenoles son antioxidantes y, por tanto, "captadores de radicales libres". Son importantes para reducir el estrés oxidativo, por ejemplo, de las toxinas ambientales, los alimentos ricos en grasas o el tabaquismo.

Reemplace la carne con nueces con más frecuencia, no solo para vegetarianos

Las nueces son mucho más que un aperitivo. Por ejemplo, si se comen como sustituto de las carnes rojas y los huevos, el riesgo de inflamaciones se reduce significativamente, según un estudio:

Durante una dieta que incluía nueces todos los días y, por otro lado, reducía el consumo de carne y huevos, los biomarcadores sanguíneos de los sujetos de prueba para la inflamación disminuyeron.

Esto no solo es importante para las personas con enfermedades inflamatorias crónicas como el reumatismo. Las enfermedades cardiovasculares también se asocian a menudo con procesos inflamatorios, como la arteriosclerosis.

La enfermedad vascular, que se asocia con estrechamiento y pérdida de elasticidad en las venas, se considera el factor de riesgo más importante de hipertensión arterial, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.

El consumo diario de nueces, por otro lado, protege contra la arteriosclerosis y, por lo tanto, también contra ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Consejo: no coloque tiras de carne o huevos como aderezo en la ensalada, sino nueces picadas; por cierto, es igual de abundante.

Los siete frutos secos más populares

Si se pretende comprar frutos secos online, se debe saber que estos son los más importantes con sus ventajas:

1. Los cacahuetes hacen feliz a uno

Los cacahuetes son ricos en ácidos grasos insaturados, vitaminas B, vitamina E y proteínas de alta calidad. Además, la leguminosa, porque desde un punto de vista botánico, el maní es triptófano.

El aminoácido se convierte en serotonina en el cuerpo. El neurotransmisor ilumina el estado de ánimo. Contenido calórico: 630 por gr

2. Las avellanas apoyan el cerebro

Las avellanas aportan más vitamina E que cualquier otro tipo de frutos secos. La vitamina E es un poderoso antioxidante que protege las células y puede prevenir el envejecimiento prematuro.

Las avellanas también contienen mucha lecitina. La sustancia es un componente natural de la membrana celular, participa en el metabolismo de los lípidos y es compatible con la sustancia mensajera acetilcolina.

Es por eso que la lecitina puede mejorar el funcionamiento de los nervios y el cerebro. Contenido calórico: 660 por 100 gr

3. Los anacardos promueven la fuerza

El anacardo tiene un alto contenido de magnesio. Por lo tanto, los anacardos pueden apoyar el trabajo muscular y proteger contra los calambres en caso de sobrecarga.

Debido a que los anacardos también contienen hierro, ácido fólico y potasio, son ideales para cualquier persona que haga mucho ejercicio. Contenido calórico: 550 por 100 gr

4. Las nueces de macadamia reducen los niveles de colesterol

Debido a su sabor dulce y cremoso, la macadamia es conocida como la "reina" de las nueces. Tiene un alto contenido en grasas, pero ácidos grasos insaturados particularmente saludables.

Una pequeña porción (diez porciones) al día puede reducir los niveles altos de colesterol. Sin embargo, no debería comer más porque 100 nueces de macadamia proporcionan 700 kilocalorías.

5. Las almendras ayudan a perder peso

En realidad, las almendras no son frutos secos, pero se asignan botánicamente a la fruta de hueso. Su alto contenido en proteínas es ideal para favorecer la pérdida de peso.

Diversos estudios han podido comprobarlo. Cinco almendras, masticadas lentamente, son eficaces contra los antojos de comida y, por cierto, también contra la acidez de estómago. Contenido calórico: 570 por 100 gr.

6. Las nueces fortalecen el corazón y el cerebro

Con su alto contenido de vitaminas B y ácidos grasos insaturados, las nueces son ideales para todos los trabajadores mentales porque mejoran la capacidad de concentración.

Las nueces a menudo se conocen como alimento para el cerebro. Al mismo tiempo, sus nutrientes mantienen los vasos sanguíneos flexibles y protegen contra la arteriosclerosis. Agregar un puñado de nueces al yogur o al muesli por la mañana es la mejor manera de comenzar el día.

7. Las nueces de Brasil aumentan los niveles de testosterona

Las nueces de Brasil no solo contienen proteínas valiosas y ácidos grasos insaturados como todas las demás nueces. Aportan una cantidad considerable de zinc y selenio. Estos oligoelementos están relacionados con la producción de testosterona.

Los hombres pueden aumentar fácilmente su nivel de testosterona con dos nueces de Brasil por la mañana y dos por la noche y así aumentar la potencia y el rendimiento físico. Las nueces de Brasil también actúan como afrodisíaco natural en las mujeres.

Porque las mujeres también producen la hormona sexual masculina, aunque significativamente menos que los hombres. En las mujeres, la testosterona mejora la libido.

