Las colchonetas más vendidas de este 2021 - Por Colchonetas.net

lunes, 5 de julio de 2021, 14:09 h (CET) Aquí se explica cuáles son las 5 colchonetas hinchables más vendidas este año 2021. Son un complemento muy útil sobre todo para el verano si se busca algún artículo para la piscina o la playa. Además, tienen un uso muy práctico y sencillo y la mayoría de ellas las puedes transportar, hinchar y deshinchar en un momento y de una manera muy simple Hoy en día existe una gran cantidad de variedades en lo que a colchonetas se refiere, pero saber cuál es la más adecuada es complicado. Por ello, este texto ayudará a aquellas personas que necesiten saber cuáles son las colchonetas más vendidas este 2021:

Esterilla fitness – NEOLYMP

Esta esterilla está diseñada tanto como para hacer ejercicio en casa, gimnasios o al aire libre. También para hacer cualquier tipo de deporte o actividad como el yoga, pilates, un entrenamiento intenso, calentamiento y ejercicios de estiramientos.

La esterilla es antideslizante y totalmente versátil ya que se puede utilizar para todo. Además, la propia esterilla cuenta con una correa de transporte que permite de una manera cómoda y sencilla porderla llevar donde a cualquier parte.

Está fabricada con material NBR de alta densidad, este material le proporciona una superficie suave y es ideal para las articulaciones gracias a la excepcional amortiguación que tiene.

Los bordes son de tela así que esto hace que la durabilidad de la colchoneta sea mucho más larga ya que la protege todavía aún más.

Se puede encontrar en dos distintos tamaños así que se podrá elegir dependiendo de las necesidades. La primera variante tiene unas dimensiones de 61 cm de anchura y 183 cm de longitud. La segunda variante tiene unas dimensiones de 80 cm de anchura y 190 cm de longitud.

Juego hinchable vóley flotante – INTEX

Este juego es de las mejores opciones y de los más elegidos para este verano.

Es ideal para piscinas e incluso playas ya que es fácil de transportar. Normalmente se usa para jugar a voleibol, pero se puede usar para todos aquellos deportes en los que se necesite una red adaptándolos al agua.

Tiene unas medidas de 239 x 64 x 91 cm.

Este hinchable incluye una red y un balón de vóley de color blanco. Está compuesto por material de vinilo resistente para que de este modo no se queme o se estropee por el sol.

Sus colores son el verde y el naranja.

Además, para mejorar todavía más este hinchable incorpora unas bolas para poder crear más peso y que de esta manera todavía tenga más sujeción. También incluye unos parches para algún pequeño pinchazo.

Esterilla de yoga – REEHUT

Esta esterilla está fabricada con un material de espuma NBR lo cual garantiza la comodidad para todos los usos.

Tiene unas dimensiones de 180 x 61 cm y 1,27 cm de grosor facilitando de esta manera la amortiguación de la columna vertebral, las caderas, las rodillas y los codos.

Este material está diseñado para evitar resbalones y lesiones ya que es totalmente antideslizante.

Contiene una cuerda para que se pueda transportar donde se quiera de una manera cómoda y sencilla.

También es totalmente ecológica y no es tóxica. Está aprobada por RoHS, PAHs, 6P, y REACH.

Se puede encontrar en diferentes colores como son el negro, verde, morado, azul, gris, rojo y rosa.

Colchoneta hinchable patatas fritas – INTEX

Una de las colchonetas más elegidas para este verano 2021 es sin duda la colchoneta hinchable con diseño de patatas fritas.

Este hinchable con un diseño de impresión fotorrealista tiene unas dimensiones de 132 cm de ancho x 175 cm de altura.

Está fabricado con vinilo y tiene un espesor de 0,30 mm además es extra resistente al cloro de la piscina y al agua salada para alargar de esta manera su durabilidad.

Además, incluye la colchoneta dos cámaras de aire para asegurar su seguridad y un parche para cualquier pinchazo.

Colchón flecado hinchable – Bestway Airbed

A este colchón se le puede dar varios usos como utilizarlo en el exterior para cualquier acampada o incluso para echarte en el jardín o para el interior si necesitas otra cama para algún invitado.

Tiene una durabilidad y comodidad asegurada al estar fabricado en estructura I-beam de Tritech compuesto por tres resistentes capas.

Además, al tener una superficie flocada esto hace que sea suave y proporciona una comodidad a la hora de echarse.

Tiene unas medidas de 185 x 76 x 22 cm lo cual es ideal para 1 sola persona.

Se infla de una manera cómoda y sencilla gracias a su válvula de rápido inflado y desinflado.

Como se puede observar existe una gran variedad de colchonetas con unas características únicas y exclusivas dependiendo de cada producto. Cada una de ellas están adaptadas a las necesidades de cada persona dependiendo del uso que se le vaya a dar.

