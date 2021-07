La copa menstrual, el mejor aliado para este verano - por copamenstrual.cc Comunicae

lunes, 5 de julio de 2021, 11:25 h (CET) La copa menstrual se ha convertido en la mejor alternativa para muchas mujeres ya que aparte de ser totalmente ecológicas, sustituyéndolos por los tampones, proporcionan una máxima comodidad Al principio solo podíamos optar por algunas pocas marcas y tipos de copa menstrual pero hoy en día existe una gran variedad de marcas dependiendo de las necesidades y el uso que le vaya a dar cada persona.

A continuación, se explican las más conocidas y comunes para que puedas elegir la copa menstrual ideal.

Copa menstrual - OrganiCup

Esta copa menstrual está fabricada con un material 100% de silicona sin alterar el organismo ya que no contiene materiales no perjudiciales.

Esta copa está certificada como hipoalergénica y libre de toxinas, certificada como vegana y aprobada por la FDA.

OrganiCup contiene tanto líquido como 3 tampones con lo que se puede llevarla hasta 12 horas seguidas así que se puede olvidar de la regla durante prácticamente todo el día.

Copa menstrual - Clemars

Esta marca incluye en su kit diferentes tamaños como el tamaño pequeño (para adolescentes hasta más o menos los 25 años), tamaño grande (este tamaño es adecuado para mujeres que han dado a luz o son mayores de 25 años). Además, este kit también viene con un esterilizador para que se pueda esterilizar rápida y cómodamente la copa en el microondas.

También contiene una bolsa de tela para poderlas llevar en el bolso o en cualquier otro lugar sin que se ensucie y pueda molestar.

Está hecha con silicona de grado médico 100% así que no pueden dañar el cuerpo.

Copa menstrual – Tampax

Esta copa se puede utilizar tanto por el día como por la noche.

También esta diseñada para poder permanecer en un sitio sin que se sienta presión sobre la vejiga.

Es 100% reutilizable y fabricada con un material de silicona 100% clínicamente probada.

Este kit incluye una funda sin BPA para que puedas guardarla y que se mantenga limpia siempre que lo desees.

Copa menstrual – Enna Cycle

Esta caja contiene dos copas menstruales, para que puedas tener siempre una de recambio y la caja esterilizadora que esta sirve para poder transportarla y tener de esta manera siempre una copa menstrual de repuesto.

Además, estas copas contienen un hilo guía para que puedas ver siempre si está bien o no colocada, así como también para recordar que se lleve puesta y de esta manera no olvidarnos de extraerla.

Está fabricada en España con un material de silicona de grado líquido de grado médico, este material la hace todavía más blandita y más cómoda.

Copa menstrual – Babycolor

Esta copa es las más somatológica del mercado la cual esta diseñada para que se adapte perfectamente a su cuerpo.

El uso de esta copa menstrual es muy sencillo, simplemente debe hay que lavarla con agua tibia para desinfectarla y solo necesita ser reemplazada cada 12 horas sin preocuparse por ninguna posible fuga.

Además, viene con una bolsa de regalo para que pueda llevar su copa siempre y donde quiera sin que se ensucie o infecte.

Copa menstrual – Livella

Livella es una marca alemana de alta calidad para su higiene y comodidad íntima.

Está fabricada con 100% de silicona médica, certificado por la SGA y FDA. Este material es hipoalergénico, vegano y libre de BPA.

Está hecha especialmente para evitar sequedades, sudoración y una mayor comodidad en su uso.

Este kit está compuesto por dos copas menstruales para que pueda tener de recambio, las hay de dos tamaños, S y L y también lleva una bolsa de algodón ecológica y transpirable para poder guardar su copa.

