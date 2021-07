Seis beneficios para la salud derivados del CBD ​El aceite de cannabidiol se genera a raíz de los químicos que se encuentran de manera natural en las plantas de marihuana Redacción

viernes, 2 de julio de 2021, 08:55 h (CET) El aceite de cannabidiol (CBD), se genera a raíz de los químicos que se encuentran de manera natural en las plantas de marihuana. Y, aunque proviene de las plantas de marihuana, el CBD, no produce ningún efecto narcótico, ni ningún tipo de intoxicación, ya que esto es causado por otro cannabinoide conocido como THC.

Así, el CBD se puede entender como el cannabinoide terapéutico de la marihuana. Cada vez más personas son conscientes de los beneficios para la salud que han sido estudiados y detectados a partir del uso de aceite CBD e incluso ya es posible encontrar marketplaces como Hannapy donde puedes comprar cannabis medicinal. A continuación, se exponen 6 posibles usos medicinales del CBD y las investigaciones que los sustentan.





1. Alivio de la ansiedad El CBD ayuda a controlar la ansiedad. Los investigadores piensan que el CBD puede modificar la forma en que los receptores del cerebro responden a la serotonina, una de las sustancias químicas relacionada con la salud mental. Un estudio publicado en la revista científica de neuropsicofarmacología descubrió que mediante una dosis de 600 mg de CBD se ayudaba a las personas con ansiedad social a dar un discurso.

Asimismo, existen estudios preliminares con animales que han demostrado que el CBD ayuda a aliviar la ansiedad reduciendo el estrés, disminuyendo sus efectos fisiológicos, como el aumento de la frecuencia cardíaca, mejorando los síntomas de trastornos de estrés postraumático e induciendo al sueño en casos de insomnio.

2. Antiepilépticos La administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) aprobó en junio de 2018 un medicamento oral de CBD para el tratamiento de ciertas formas raras de epilepsia en niños menores de 2 años: Epidiolex, que trata dos trastornos genéticos excepcionalmente raros que causan convulsiones epilépticas fatales durante toda la vida.

Al margen de estos dos trastornos, el tratamiento para casos de epilepsia generales con CBD es incierto, ya que incluso administrando Epidiolex, no es obvio que las mejoras se deban completamente al CBD o a otros factores. Además, existen evidencias de que el CBD puede interactuar con medicamentos anticonvulsivos, por los que es preciso realizar más investigación al respecto.

3. Neuro protector Existen investigaciones que están estudiando el receptor CB1 involucrado en las funciones afectadas de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, la esclerosis múltiple (EM), la enfermedad de Parkinson o los ataques cerebrales súbitos y las maneras en las que el CBD podría ayudar a las personas que los sufren.

Además, se ha identificado que el aceite de CBD puede reducir la inflamación que es causante de un empeoramiento en síntomas neurodegenerativos. Es necesaria más investigación para alcanzar a comprender de forma adecuada los efectos del uso del CBD para tratar las enfermedades neurodegenerativas.

4. Alivio del dolor Existen evidencias comprobadas de la contribución del CBD a la mejora de dolores crónicos intratables como los derivados de un cáncer terminal, artritis, esclerosis múltiple o lesiones de la médula espinal entre otros. Es común recetarle marihuana medicinal a las personas que los sufren para tratar sus dolores.

En el Journal of Experimental Medicine, se puede encontrar un estudio donde se descubrió que, tras inyectar sustancias inflamatorias en las patas de ratas, sufrían menor inflamación y dolor neuropático al haber sido tratadas previamente con una dosis oral e inyección espinal de CBD. Faltan estudios en humanos que determinen la efectividad del CBD en el tratamiento del dolor crónico, pero los científicos creen que el CBD reduce el dolor nervioso al unirse a receptores en el cerebro que regulan la velocidad a la que pasan las señales nerviosas entre las células nerviosas.

5. Antiacné Se conoce que el CBD puede ayudar a reducir la inflamación general del cuerpo por lo que también es indicado para el tratamiento del acné. Tras un estudio llevado a cabo en humanos y publicado en el Journal of Clinical Investigation ha permitido descubrir que el CBD impide la actividad en las glándulas sebáceas que son las encargadas de producir sebo, la sustancia aceitosa natural que hidrata la piel, pero que, en exceso provoca acné.

Es necesario consultar con el dermatólogo antes de tratar el acné con aceite de CBD para que valore si puede ser beneficioso para el caso en particular.

