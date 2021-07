SunMedia, la adtech española, apuesta por el talento y aumenta su plantilla un 25% Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 16:21 h (CET) SunMedia ha incorporado entre los meses de enero y mayo a 50 profesionales, 16 en su sede de Latam y 34 en España. 2020 también fue un año de crecimiento para la adtech, que aumentó un 20% su plantilla. El 24% de los nuevos empleados se han incorporado al departamento de tecnología SunMedia, la adtech española líder en vídeo, native y performance ha contratado a 50 profesionales entre los meses de enero y mayo de 2021, aumentando su plantilla en un 25%.

Enrique Elena, recién incorporado a la compañía en el Departamento de Medios como Publisher Account Manager comenta: “Después de más de 11 años desarrollando productos y realizando integraciones, decidí dar un giro a mi carrera profesional con algo que seguro enriquecería y complementaría mis conocimientos, la publicidad digital y programática. Tengo que agradecer a SunMedia la gran oportunidad que me ha brindado al incorporarme a su plantilla” continua Enrique “somos un gran equipo humano, que juntos contribuimos a superar retos cada día y ahora con el teletrabajo, nos hemos adaptado para continuar dando soporte a nuestros clientes”

SunMedia continúa creciendo y aumentando el equipo humano de sus diferentes sedes. La adtech española, que cuenta con presencia en nueve países, ha generado 16 nuevos puestos de trabajo en sus sedes de Latam y 34 en España, apostando en ambas por talento local. Supone un aumento del 25% de una plantilla que ya contaba con 200 miembros a nivel internacional, tras un crecimiento del 20% durante 2020 a pesar de la crisis del Covid-19.

No obstante, la incorporación de estos 50 profesionales entre enero y mayo supone un aumento frente a la media general de crecimiento de SunMedia, dibujando una curva ascendente en el crecimiento y las expectativas de la adtech. Además, 12 de estos nuevos empleados se incorporan al departamento de tecnología, reforzando así la base fundamental de la compañía por la innovación tecnológica en el sector de la publicidad digital.

Se trata de apostar por el talento, tal y como ha explicado Fernando García, CEO de SunMedia: “Somos una compañía tecnológica, pero tenemos claro que nuestro principal asset es nuestro equipo humano, sin lugar a dudas. Desde su creación, SunMedia ha dedicado esfuerzo y recursos a captar el mejor talento y a construir una cultura de trabajo en equipo, apoyo y compromiso”.

