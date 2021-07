Las claves para la transformación digital del sector asegurador

La pandemia ha acelerado la transformación digital del sector asegurador. La empresa digital busca mejorar la conectividad, la automatización y la optimización operacional de sus procesos. A día de hoy es fundamental promover la omnicanalidad y la digitalización de la captación y la relación con clientes, ofreciendo una experiencia fluida entre distintos canales. El ecosistema Insurtech es cada vez mayor y aporta nuevas soluciones tecnológicas como innovación en seguros asociados al uso, orientado a servicios y productos de “Pago por uso”, modalidad que implica un mayor esfuerzo de personalización. Los productos a medida están siendo clave ya que han modificado la experiencia del cliente y los servicios que se le ofrecen. Además de la colaboración con las Insurtech, las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, el Machine Learning o el IoT, entre otras, están siendo clave en el sector tras la pandemia.





El sector de los seguros ha visto cómo la disrupción se ha disparado en los últimos años a raíz de la progresiva entrada de nuevos actores, como las insurtech y las big tech. Ante este escenario de cambios tan rápidos, las aseguradoras han intensificado sus esfuerzos por ser más ágiles, implantar nuevas tecnologías y encontrar nuevas fórmulas para dar respuesta a las necesidades digitales de sus clientes.





El próximo Miércoles 7 de Julio, líderes empresariales y relevantes compañías aseguradoras, darán a conocer las últimas tendencias, las tecnologías, herramientas y soluciones para promover los procesos de transformación digital del sector, generando ventajas competitivas para las organizaciones. Presentarán en el evento online “TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR ASEGURADOR” las tendencias y darán a conocer lo último en el entorno tecnológico del sector asegurador, permitiendo que las compañías de seguros se adapten al nuevo entorno tecnológico y adopten soluciones digitales en toda su dimensión. Es un encuentro único 100% online, que comenzará a las 16:00h hasta las 19:15h con casos de éxito, casos de uso, panel de expertos y debates. Una cita imprescindible para conocer las últimas novedades, las innovaciones tecnológicas y los retos y oportunidades del sector asegurador.





Se tratarán temas sobre las estrategias de comunicación, omnicanalidad, gestión de cobros, retos tecnológicos y de la transformación digital, cómo mejorar la experiencia del cliente, el puesto de trabajo, el nuevo estándar en seguros generales, innovación y tendencias, cuál es el futuro del sector asegurador, entre otros.





Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Carlos J. Sánchez, Director Comercial en Paycomet; David Griñán, Commercial Director en Customer Comms; Alvaro Ansaldo Gutiérrez, Country Sales Leader en Infobip Spain; Ana Zamora, CEO de Vitaance y Presidenta de la Comisión Insurtech de EuroFintech; Julián Sanz, Responsable de soluciones cloud en Arsys; Xavier Idevik, Director de Marketing en DonDominio; Juan Antonio Costa, Country Manager de Duck Creek Technologies en Iberia; Nelo Puchades, Solution Architect en mimacom; André Granado, Responsable Corporativo de Gestión de Mercados y Marketing en Solunion Seguros, Patricio Ilyef, Head of Organization and IT en DAS Seguros, entre otros.





Además, se contará con dos paneles de expertos sobre las claves de la innovación en el sector asegurador y los retos y oportunidades donde líderes de la industria compartirán sus conocimientos, así como sus experiencias y debatirán sobre las tendencias y retos que se enfrenta el sector, moderados por Emilio Márquez Espino, CEO de La Latina Valley, club de debates y negocios y David Navarro Arnao, CEO y Cofundador de Controlup.tech y vocal del vertical Insurtech en la AEFI.





