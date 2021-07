Wedding planner la profesión que ha resistido a la pandemia, por Imagina tu Boda Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 13:22 h (CET) Ya está en marcha la segunda edición del Máster en Wedding Planner & Parties en España, de la mano de Imagina tu boda, Escuela Imagina y la prestigiosa marca internacional de bodas Zankyou En la era Pre-Covid ya empezaba a ser común que las parejas organizaran su boda, con la ayuda de un profesional para guiarlas en la difícil y a veces tediosa preparación del evento nupcial.

Por ello la profesión de wedding planners, desconocida en España hasta hace unos pocos años, ya era demanda y deseada, proliferando los profesionales y empresas dedicadas a esta actividad, y por ende la necesidad de profesionales formados en el sector.

La empresa Imagina tu boda, especializada en organización de bodas y pionera en la creación de una escuela técnica, Escuela Imagina, se ha dedicado durante el último lustro, a formar profesionales del sector. Dan buena cuenta de ello en la página web weddingplannerimaginatuboda.es/

Hace dos años, justo antes de la maldita pandemia que ha hecho temblar al mundo entero, Cristina Rosa, CEO de Imagina tu boda, junto a su socio y director de Escuela Imagina, Germán Alarcón, vieron clara la necesidad de una formación completa y específica en el área, destinada principalmente a estudiantes de postgrado que tuvieran claro que querían formarse, para dedicarse profesionalmente a organizar eventos nupciales y sociales.

Por ello, se lanzó a principios del 2020, la primera edición del máster. A pesar del confinamiento, los cierres de toda actividad formativa y la incertidumbre de aquellos tiempos se consiguió llevar adelante con éxito la primera edición, a partir de octubre del mismo año, cubriendo la totalidad de las plazas en la sede de Madrid y sacando adelante con éxito la de Barcelona.

Tras este “hito”, y con la primera edición llegando a sus últimos meses, se lanza la segunda edición, de este “Master en Wedding Planner and Parties” con la garantía del éxito de la realización de la primera, pandemia por medio, incluida.

Una treintena de alumnas de todas partes del territorio nacional, están finalizando la preparación, para incorporarse al sector de forma inmediata. Muchas de ellas con una empresa prácticamente creada, y otras finalizando el periodo de prácticas, para poder incorporarse a las mejores empresas del sector. Incluso una de ellas antes de finalizar el proceso formativo ya ha firmado su contrato de trabajo, y ya ha entrado a formar parte de una de las empresas más importantes del sector. De todo ello han ido dando cuenta a través de la cuenta de Instagram @escuelaimaginatubodawp.

Para esta segunda edición, se mantienen los mismos puntos fuertes, como hasta ahora. La exclusividad con un máximo de 25 plazas en sus sedes de Madrid y Barcelona; El objetivo enfocado directamente a detectar y desarrollar la meta laboral propia de cada alumn@; El temario, que expresa lo realmente esencial e imprescindible para desarrollar esta profesión y en el que se añade además de todo lo relativo a la planificación de bodas, por primera vez en España, las herramientas necesarias para organizar eventos sociales, decorar bodas y eventos y organizar ceremonias civiles simbólicas; Y por último, el proceso de mentoring, que se llevará a cabo de forma totalmente individualizada por una tutora diferente en cada sede, coordinado por una profesional experta en psicología y en desarrollo personal.

Y por supuesto un claustro formado por más de 50 profesionales y empresas referentes del sector, como Priscila Llorens, organizadora de las bodas más lujosas de España y fuera de España, Arantxa Cañadas, diseñadora y propietaria de la exclusiva marca de novias Tullerouge y youtuber profesional con un alcance de 400 mil suscriptores, Sara Rivera referencia absoluta en bodas de destino en España, Ana Santamaría, propietaria de la prestigiosa marca de organización de eventos Anita and Co. Todos ellos referentes en cada una de las áreas de desarrollo del sector nupcial, además de las mejores empresas de cada una de las sedes donde se impartirá el máster a partir de octubre de 2021.

Pero la principal novedad es que, para esta edición, se ofrece a las alumnas, nuevas promociones, ayudas económicas, posibilidad de becas, y financiación hasta del cien por cien del precio del proceso formativo.

El programa completo del máster en Wedding Planner & Parties está disponible en la web masterweddingplanner.es y promete numerosas sorpresas para las alumnas, a través de una metodología totalmente única y pionera en España.

Cristina Rosa, fundadora de Imagina tu boda y directora del máster, declara:

“Se tuvo claro que se quería, se sabía y sobre todo se podía ofrecer una formación realista, honesta, completa y efectiva, con la pandemia, se temió lo peor, pero gracias a la ilusión, empeño y motivación de las alumnas, se decidió seguir adelante aún con más fuerza, y se puede decir que se ha conseguido.

Después del verano las alumnas empezarán a trabajar en sus empresas o para otras, y el sueño ser hará realidad. Y por supuesto el de llevar adelante la segunda edición. En esta edición se espera con los brazos abiertos, a todas las personas que, como dice el lema, no quieren dejar de soñar”.

