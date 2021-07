PrestasShop lanza PrestaShop Metrics Advanced, la nueva versión optimizada de su solución analítica Comunicae

jueves, 1 de julio de 2021, 08:54 h (CET) El nuevo cuadro de mandos de PrestaShop Metrics Advanced ahorra mucho tiempo a los comerciantes y les permite gestionar su tienda online con mayor precisión. "Estos datos permiten tomar decisiones informadas y, por tanto, obtener mejores resultados. Estamos muy orgullosos de presentar la última solución de la suite PrestaShop Essentials y seguiremos ofreciendo a las empresas las mejores soluciones para garantizar su éxito", afirmó Alexandre Eruimy, director general de PrestaShop Si se tiene una tienda online seguro que ya se sabe lo difícil que es gestionar e interpretar un gran volumen de datos y métricas de forma correcta. Además, las herramientas para obtenerlas suelen ser diversas y complejas. Existen demasiadas fuentes y demasiados indicadores de rendimiento, un conjunto difícil de priorizar y centralizar. De hecho, según un estudio reciente, solo el 43% de los comerciantes dispone de una herramienta que les ofrece una visión completa de los datos procedentes de sus diferentes plataformas. Pero, ¿y si hubiera una herramienta que centralizará todas las métricas esenciales que hacen entender la rentabilidad de un negocio con un solo vistazo? Pues existe y está en PrestaShop. Se trata de PrestaShop Metrics, un módulo preciso, intuitivo y analítico, que reúne toda la información esencial para mejorar una tienda online.

Ahora, tras el lanzamiento de PrestaShop Metrics en octubre de 2020, con más de 2.500 usuarios activos hasta la fecha, la plataforma de comercio electrónico líder en Europa y Latinoamérica lanza PrestaShop Metrics Advanced. Este nuevo producto proporciona una gestión optimizada de la tienda online PrestaShop, ayudando a los comerciantes a crecer.

Una herramienta precisa, intuitiva y totalmente analítica, esta nueva versión de la solución PrestaShop Metrics reúne toda la información esencial para los comerciantes en un único panel de control. Esta interfaz, fácil de usar, permite supervisar y controlar los indicadores clave de rendimiento en tiempo real, directamente desde el back-office de PrestaShop.

Las nuevas características de PrestaShop Metrics Advanced

- Profundidad de datos sin precedentes que permite un análisis más preciso con acceso a 14 meses de datos históricos en lugar de 3 meses en la versión básica.

- Acceso a información enriquecida, fácilmente accesible a través de tres pestañas:

- Negocio: KPIs financieros (ventas, ingresos, pedidos, etc.).

- Adquisición: KPIs de tráfico y conversión (sesiones, visitantes únicos y canales publicitarios).

- Conocimiento del cliente: KPIs sobre el recorrido del cliente (importes medios de la cesta de la compra, tasa de abandono, tasa de rebote, etc.).

- Una interfaz única y aún más intuitiva que centraliza todos los datos procedentes de una tienda online PrestaShop y de feeds externos en tiempo real (Google Analytics, etc.)

- Esta nueva versión mejorada combina la potencia del código abierto con un nuevo sistema de suscripción, ilustra la voluntad de PrestaShop de evolucionar con las tendencias del mercado y de apoyar de forma sostenible el desarrollo del negocio de sus comerciantes mediante soluciones cada vez más sólidas e innovadoras.

Con esta nueva versión, PrestaShop Metrics Advanced se suma a PrestaShop Essentials Suite, los módulos que reúnen las funciones esenciales para el éxito de todos los comerciantes. (PrestaShop Checkout, una interfaz de pago todo en uno, PrestaShop Facebook, un módulo para explotar el potencial del comercio social).

“En el último año, hemos observado una dinámica creciente en el comercio electrónico. Esto es lo que ha inspirado PrestaShop Metrics Advanced. Hoy en día, para seguir siendo competitivo, es necesario tener acceso a todos los datos de marketing, todos en un solo lugar. Estos datos permiten tomar decisiones informadas y, por tanto, obtener mejores resultados. Estamos muy orgullosos de presentar la última solución de la suite PrestaShop Essentials y seguiremos ofreciendo a las empresas las mejores soluciones para garantizar su éxito”, afirmó Alexandre Eruimy, director general de PrestaShop.

Más sobre PrestaShop

PrestaShop es la plataforma de comercio electrónico líder en Europa y América Latina que permite a los emprendedores desarrollar sus ventas online sin límites. Basado en un modelo de código abierto, PrestaShop permite a cualquier comerciante gestionar su proyecto de comercio electrónico en cualquier parte del mundo, beneficiándose de una solución completamente personalizable y adaptable a cada mercado, solución que ya ha permitido a sus 300.000 tiendas obtener más de 22 mil millones. euros en ventas en 2020. Actualmente, cada 4 minutos se crea una tienda PrestaShop en todo el mundo y cada una de ellas representa una historia diferente. En España, PrestaShop cuenta con más de 50.000 tiendas de comercio electrónico, o el 23% del total del país. Para obtener más información, visitar www.PrestaShop.com/e

