El envejecimiento se dispara en España en 2021 hasta el 129%, según Fundación Adecco

martes, 29 de junio de 2021, 13:18 h (CET) La cifra ha crecido 3,4 puntos porcentuales con respecto a 2020, cuando alcanzó el 125,7%. Se trata del mayor crecimiento interanual registrado desde 1999. Este nuevo máximo de envejecimiento se relaciona con la caída en picado de la tasa de natalidad (debido a la incertidumbre motivada por la crisis económica, que está posponiendo los nacimientos) ​El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los últimos datos sobre envejecimiento en nuestro país que, un año más, reflejan una tendencia imparable: en 2021, España ha vuelto a registrar un nuevo máximo de envejecimiento, del 129% o, lo que es lo mismo, ya se contabilizan 129 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Esta cifra supone el mayor crecimiento (3,4 puntos porcentuales) de la serie histórica desde 1999, teniendo en cuenta que el año pasado se situó en un 125,7%.

Contrasta la cifra actual con la de principios del milenio, cuando nuestro país era aún joven: en 1999 todavía había mayor población menor de 16 que mayor de 64, con un índice de envejecimiento del 99%. A partir del año 2000 España ya es un país envejecido, con un índice de envejecimiento que supera el 100% y que aumenta velozmente cada año. De hecho, durante el último ejercicio la cifra se ha disparado en más de 3 puntos porcentuales.

Tal repunte del envejecimiento se produce a pesar de que la pandemia ha incrementado el número de defunciones en un 17%, afectando especialmente a la tercera edad. Sin embargo, el número de nacimientos también se ha visto impactado, con una caída del 6%. Asimismo, el indicador coyuntural de fecundidad alcanzó en 2020 su valor mínimo desde el año 2000, con 1,1 hijos por mujer, según el INE. Este hundimiento de la tasa de natalidad durante el último año se relaciona con la incertidumbre motivada por la crisis económica, así como el temor a problemas de salud durante la gestación, circunstancias que están posponiendo los nacimientos.

La desinflada tasa de natalidad y el disparado índice de envejecimiento tienen su consecuencia más visible -e inminente- en el sistema de pensiones. La relación cotizante-pensionista cerró 2020 con una cifra de 1,9, un índice en caída desde el año 2007, cuando la cifra era de 2,7. “El valor mínimo actual no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones y exige dar respuesta urgente a retos como la cronificación sistemática del desempleo entre la población activa de más edad o el impulso de incentivos fiscales y laborales que impacten en las familias y estimulen la natalidad”- afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Envejecimiento por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, vuelve a liderar el ranking de envejecimiento Asturias, con un índice del 231% (231 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, un valor que ha crecido 6,5 puntos porcentuales con respecto al año pasado), seguida de Galicia (207%) y Castilla León (204%). Estas 3 regiones ya presentan más del doble de población mayor 64 años que menor de 16 años. En el otro lado, Ceuta (61,7) y Melilla (46,2) y Murcia (90,4%) son las únicas regiones que resisten con índices aún por debajo de 100%, registrando -todavía- una mayor proporción de jóvenes.

Talento sénior: el gran reto del siglo XXI

A la luz de las cifras anteriormente expuestas, la Fundación Adecco refuerza el debate del talento sénior como única alternativa para el futuro de nuestro país: “ante cifras de envejecimiento de tal magnitud, urge posicionar al talento sénior como prioridad nacional, tanto en las dinámicas públicas como en las estrategias empresariales, de modo que se erradique la discriminación laboral por edad de forma definitiva y los desempleados mayores de 45 años puedan reubicarse en el mercado laboral de forma sostenible en el tiempo”– destaca Francisco Mesonero.

En efecto, el talento sénior sigue sin ser un asunto prioritario para el 74% de las empresas y el 52% admite encontrar frenos para la incorporación de profesionales mayores de 45 años, según el informe #TuEdadEsUnTesoro, presentado por la Fundación Adecco en este mes de junio. Además, el 86% de los desempleados sénior cree que la edad le perjudica en su acceso al empleo. “Estos porcentajes chocan frontalmente con la situación demográfica, siendo los séniores la fuerza laboral dominante pero, al mismo tiempo, la que más obstáculos encuentra para consolidarse en el mercado laboral” -recalca Mesonero.

De hecho, el 56% de los desempleados mayores de 45 años lleva más de un año en paro, frente al 45% general, un porcentaje que da cuenta de la tendencia a la cronificación del desempleo entre los séniores.

A este respecto, el directivo explica que: “es fundamental reforzar las políticas activas de empleo y la colaboración público-privada, siendo los grandes instrumentos para recualificar a los sénior que han perdido su trabajo y reubicarles, si es preciso, en otros sectores que actualmente están generando demanda”.

Por último, Mesonero advierte de la necesidad de estimular la participación de los segmentos de la población hasta ahora más inactivos (mujeres, personas con discapacidad, etc.), para equilibrar la falta de relevo generacional y estimular, al mismo tiempo, la inclusión e igualdad de oportunidades de los más vulnerables.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

