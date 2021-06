La relajación de las medidas hace que caiga la demanda de mascarillas y geles hidroalcohólicos Las FFP2 cuestan hoy la mitad que hace un año y las búsquedas de geles se han reducido un 96,08% Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de junio de 2021, 11:24 h (CET) El pasado viernes 25 de junio fue el último día que los españoles tuvimos que llevar obligatoriamente mascarillas en exteriores, siempre que se respete la distancia de seguridad. Esta medida ha tenido una clara repercusión en la búsqueda de estos productos. De hecho, su demanda ha caído un 87, 96% en el último año, desde enero de 2021 a mayo de 2021, según un estudio hecho por el comparador de precios Idealo. Esta enorme caída también está afectando a los precios de estos productos y las FFP2 ya cuestan hoy la mitad que en el pasado mes de junio de 2020.



Pero las mascarillas no son el único producto que se está viendo afectado por el levantamiento de las restricciones, sino que las búsquedas de geles hidroalcohólicos se han reducido en un 96,08 % desde marzo de 2020, inicio de la pandemia, a mayo de 2021, según revela la investigación hecha por la plataforma.

Con todo, hay que recordar que, a pesar de esta relajación en las medidas, los españoles tendremos que seguir llevando siempre una mascarilla, aunque sea en el bolsillo, debido a posibles aglomeraciones de personas o para ponerla al entrar en algún establecimiento. De hecho, las multas por no llevarlas puestas en interior pueden ascender hasta los 100 euros.

El caso israelí y el brote en Mallorca La mitad de los españoles ya cuentan al menos con una de las dosis de la vacuna, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de un posible retroceso como acaba de ocurrir en Israel. El país asiático fue uno de los primeros en retirar el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos cerrados, gracias a su buen ritmo de vacunación, pero, debido a los malos datos de las últimas semanas, han tenido que reinstaurar esta medida.

En España, la Covid-19 también está dando sus últimos coletazos. Para empezar, la incidencia sigue estancada en los 90 puntos, a pesar del buen ritmo de vacunación. Por otro lado, el macro-brote en Mallorca ha hecho saltar todas las alarmas cuando ya más de 600 personas, en 8 comunidades autónomas, han sido diagnosticadas de Covid-19. Por ello, las autoridades sanitarias siguen recomendando el uso de mascarillas, cuando no se pueda respetar una distancia de seguridad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.