Potencie el branding de su empresa con Merkaprinter

lunes, 28 de junio de 2021, 11:26 h (CET) Ahora que la situación provocada por la llegada de la pandemia a nuestro país parece atenuarse, las empresas deben hacer un esfuerzo extra con el fin de sobreponerse a esta situación tan difícil que han soportado durante los últimos meses. Para ello, existen servicios que les permiten potenciar su branding, consiguiendo de esta manera atraer nuevos clientes así como una mayor fidelización de los que ya tienen, a través del merchandising. A continuación vamos a hablarte de Merkaprinter, una copistería capaz de darle a tu empresa ese pequeño impulso que necesita a través de la producción de merchandising.

Merkaprinter se trata de un negocio de copistería especializado en la venta de productos dedicados al sector gráfico (encuadernación, plastificación, rotulación, impresión...) así como de otros artículos relacionados con dicha área profesional (emblaje, imprenta, offset...) con más de 40 años de experiencia en el sector, y una calidad de servicio avalada por sus más de 20.000 clientes registrados, entre los que encontramos publicistas, rotulistas y demás empresas que necesiten cortar, plastificar, imprimir, troquelar, rotular o realizar serigrafías.

La importancia del merchandising para las empresas radica en su utilidad a la hora de aumentar la cartera de clientes. Estos artículos suponen una inversión por parte de las empresas que les permiten darse a conocer a más gente, consiguiendo grabar el logo en sus subconscientes y formando parte, de una forma u otra, del día a día de las personas. Existen muchos elementos a tener en cuenta a la hora de plantear esta estrategia de marketing basada en productos de merchandising, como el packaging del mismo, el uso destinado del artículo, el diseño del logo, el proceso de fabricación... entre otros.

Es por ello que, a la hora de recurrir al Merchandising para empresas para potenciar el branding, debemos contar con una empresa que nos ofrezca una amplia variedad de artículos de calidad que la gente pueda usar de forma recurrente. Tal es el caso de Merkaprinter, copistería que dispone de numeros artículos dentro de su sección dedicada a "Merchandising Para Empresas". A continuación vamos a conocer cuáles son algunos de los productos que Merkaprinter pone a disposición de las empresas interesadas en esta forma de inversión en marketing. Los artículos de merchandising de empresa de Merkaprinter Aunque no supongan un antes y un después en la vida del comprador, lo cierto es que los portalápices son uno de los artículos principales que toda empresa deseosa de disponer de una línea de merchandising debe tener en cuenta. Sencillos, duraderos y con un diseño elegante, los portalápices hexagonales de Merkaprinter suponen una gran oportunidad para plasmar el logo de su empresa en un producto que, prácticamente, todo el mundo puede aprovechar.

Los calendarios pirámide SRA3 de Merkaprinter también le serán de gran ayuda a la hora de hacer ver su empresa a más gente. Cada vez que quieran consultar alguna fecha, todos aquellos que hayan adquirido el calendario pirámide de su empresa no podrán evitar ver el logo de su negocio, lo que provocará de manera inconsciente que el comprador vaya ganando confianza en su negocio. Están fabricados con materiales de primera calidad y con un diseño que permite su disposición en cualquier mesa, estante o escritorio, ofreciendo además la posibilidad al cliente de poder adaptar la plantilla de diseño según sus necesidades.

Los posa vasos personalizables Creative disponibles en el catálogo de merchandising de empresa de Merkaprinter ponen a disposición de las empresas la posibilidad de formar parte de las veladas que los clientes disfruten junto a amigos o familiares. Su material absorbente de alta durabilidad resulta especialmente útil para desempañar su función, permitiéndonos así evitar las manchas y los daños en los materiales, al mismo tiempo que le da un toque único y personal a nuestra mesa. Recuerde que Merkaprinter le permitirá modificar el diseño de los posa vasos que encargue para adaptarse, lo mejor posible, a sus necesidades.

