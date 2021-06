Copa América 2021: análisis de las principales selecciones de fútbol El formato de la Copa América posibilita la clasificación final a cuatro de los cinco equipos que forman ambos grupos Redacción

viernes, 25 de junio de 2021, 11:51 h (CET) VENEZUELA - El informe, redactado, por el periodista Tomás Elías González Benítez, analiza, en profundidad, a las principales selecciones de la Copa América 2021. Un año después de la primera cita, los países de América Latina vuelven a disputar la competición de la CONMEBOL. Brasil se ha vestido de gala para organizar una Copa América, de la que parte como favorita.

Argentina La selección argentina vuelve a ilusionar, iniciando la Copa América, como invicta. Comenzó con un empate, frente a Chile (1-1). Pero se redimió, con una victoria, ante Uruguay (1-0). El equipo, de Lionel Scaloni, buscará un nuevo título internacional. Argentina quiere aferrarse al liderato del grupo A, contra Paraguay, como próximo rival. El conjunto albiceleste cuenta en sus filas con Lionel Messi, cuyo objetivo personal, es conseguir un título importante con su selección.

Brasil La selección brasilena: anfitriona y favorita. La canarinha, une la experiencia y juventud, para conseguir, de nuevo, el título de la CONMEBOL. e El equipo de Tite ha iniciado la Copa América, del mejor modo: dos victorias, por 3-0 y 4-0, frente a Venezuela y Perú. Goleadas y portería a cero: la ficha de presentación, de Brasil. Colombia será su próximo rival, el jueves 24, en el Estadio Nilton Santos.

Colombia La selección de Colombia inició el campeonato, con una victoria, frente a Ecuador, por 1-0. El empate ante Venezuela (0-0), y la derrota contra Perú (1-2) la posicionan, como segunda del grupo B. Después de los partidos clasificatorios, Colombia se presentaba como una selección, que podía disputar, en su grupo, con la poderosa Brasil. No obstante, los dos últimos resultados del equipo de Reinaldo Rueda han generado dudas. 20 años después de conquistar la Copa América, el conjunto cafetero intentará vencer, con grandes ausencias, como James o Falcao.

Chile La selección de Chile es otra de las selecciones invictas, en este inicio de Copa América. El empate, frente a Argentina (1-1) y la victoria ante Bolivia (1-0) supone un arranque excepcional, en su grupo A. El equipo de Martín Lasarte cuenta en sus filas con grandes jugadores, como Gary Medel o Arturo Vidal. Chile, frente a Uruguay, tiene una buena oportunidad para certificar su juego y candidatura a la Copa América.

Venezuela Aunque el inicio de la selección de Venezuela no ha sido el más óptimo, puede clasificarse a la fase final, como cuarta de grupo. El arranque de la Vinotinto se ha compuesto por dos empates y una derrota, frente a Argentina.

Conclusiones El formato de la Copa América posibilita la clasificación final a cuatro de los cinco equipos que forman ambos grupos. Salvo sorpresa, Brasil será primera de su grupo; mientras que Argentina y Chile, disputan el primer puesto del grupo A. Por otro lado, la clasificación de Uruguay y Bolivia, con 0 puntos; y Ecuador y Venezuela es la que más peligra.

