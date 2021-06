​Cómo debe ser el apoyo legal especializado en defensa de víctimas de accidentes de tránsito La vida cotidiana presenta situaciones viales en las que los accidentes vehiculares son más comunes de lo que se desearía Redacción

viernes, 25 de junio de 2021, 11:39 h (CET) Las lesiones provocadas a raíz de fatalidades vehiculares son muy variadas. Las más comunes son:

● Accidentes de bicicleta ● Colisiones de semirremolques ● Accidentes de motos ● Accidentes de autobuses

La vida cotidiana presenta situaciones viales en las que los accidentes vehiculares son más comunes de lo que se desearía, y por ello, un equipo de abogados altamente especializados en la temática, es un servicio muy importante. No muchas personas conocen los tipos de lesiones por los que pueden iniciar reclamos, que van desde simples hasta complejas. Además, como indican desde Rosenfeld Injury Lawyers LLC, cada caso tiene una especificidad particular e implica un tipo de estrategia legal diferente.



La gran variedad de lesiones ocasionadas por los accidentes vehiculares, como menciona el equipo de abogados especializados, las personas pueden sufrir desde lesiones críticas que pueden poner en peligro la vida de la víctima, hasta aquellas lesiones comunes como los esguinces cervicales.

Los especialistas, advierten que ante una lesión en un accidente de tráfico, su equipo de colegiados con el fin de obtener la resolución/acuerdo más beneficioso de las aseguradoras del conductor culpable, la atención estará centrada en los gastos tangibles e intangibles como: ● Terapia física continua ● Tiempo de incapacidad en el trabajo ● Reparación del vehículo ● Facturas quirúrgicas ● Facturas de hospitalización ● Dolor y sufrimiento

Una vez que las personas conocen la existencia de este tipo de servicio que ofrecen los abogados de accidentes de tránsito, acceden a consultas con colegiados para conocer las posibilidades que ofrece cada caso, la legislación nacional, los costos y los escenarios legales posibles. Todo ante el resguardo de contar con abogados con profesionalidad comprobada que han trabajado en cientos de casos de este tipo.

Según el tipo de accidente y cuáles son las compañías de seguros que estén involucradas, puede darse la situación de que más de una entidad se haga responsable de un caso de accidente vehicular.

El equipo de abogados especialistas buscará ofrecer al cliente la mejor estrategia legal para que pueda ser compensada justamente por sus lesiones, y es por este motivo que se requiere de una representación legal para estudiar todas las opciones. Como resaltan los colegiados, las aseguradoras por lo general buscan pagar la suma mínima que consideran suficiente ante un accidente, aprovechándose de las víctimas y su falta de conocimiento sobre sus derechos legales. La dinámica de las aseguradoras consiste en esperar que, ofreciendo un acuerdo, la víctima aceptará el dinero.

