Beneficios de contar con un seguro para las personas que viajan en bicicleta

viernes, 25 de junio de 2021, 11:13 h (CET) En la actualidad, es posible contratar un seguro que permite a las personas que se desplazan en bicicleta, disponer de diferentes coberturas que les pueden ayudar al moverse a través de este vehículo, permitiendo así que puedan tener un apoyo en cualquier situación que pueda ocurrir durante su desplazamiento en bicicleta.

Principales beneficios

Uno de los vehículos más utilizados para desplazarse en la actualidad, es la bicicleta, siendo un medio de transporte que ofrece mayor libertad, comodidad y accesibilidad, en comparación con el coche o la moto. Sin embargo, al igual que cualquier otro vehículo, está expuesto a accidentes, para los cuales se recomienda contar con un seguro y asistencia en carretera a través de una aseguradora profesional, como la asistencia RACC para bicis, para que así puedan contar con una ayuda en caso de sufrir algún tipo de percance mientras conducen la bicicleta. Son muchos los beneficios que ofrece disponer de este seguro con asistencia en carretera, siendo los de mayor importancia, los que comentamos a continuación. Protección para la bicicleta La bicicleta puede sufrir algún tipo de daño, ya sea por un accidente o por un fuerte golpe debido a una caída, lo cual puede terminar por afectar a su funcionamiento y a la posibilidad de poder movilizarse con ella. Gracias a un seguro, las personas cuentan con protección para la bicicleta, el cual incluye la reparación de la misma en caso de avería o daño, para que así las personas sigan utilizando su bicicleta sin ningún problema. Además, esto no supone un gasto ya que el seguro se encargará de cubrir todas las reparaciones necesarias, algo de suma utilidad, debido al precio que pueden costar las reparaciones actualmente. Incluso es posible contratar una cobertura contra robo, aunque esto dependerá de la aseguradora, permitiendo así que se pueda contar con una indemnización en caso de que sea robada. Esto permitirá a las personas poder reponer su medio de transporte, ya sea que lo usen para desplazarse para ir al trabajo o para sus entrenamientos. Protección para los usuarios Por otro lado, contratar un seguro permite tener una cobertura de responsabilidad civil, gracias a ello, los usuarios dispondrán de capital que les permitirá solucionar las reclamaciones o denuncias que puedan recibir debido al uso de la bicicleta, como chocar y lesionar a una persona, o abollar un coche, por ejemplo. De esta manera, los usuarios de las bicicletas no deberán desembolsar una gran cantidad de dinero para atender estas situaciones. Este seguro también puede cubrir la atención médica de las personas, desde su transporte al centro médico, las evaluaciones o los tratamientos, ofreciendo así la posibilidad de poder resolver este tipo de situaciones de la mejor manera posible. Además, la atención es con un servicio 24/7, siendo posible contar con un médico de guardia que ayudará con las consultas médicas que deban realizar las personas en cualquier momento. Asistencia jurídica Al momento de chocar con una persona, o bien, al ser chocados o golpear un coche, se pueden presentar demandas y reclamaciones que pueden terminar en situaciones legales bastante complejas. Mediante la contratación de este seguro, las personas contarán con asistencia jurídica que facilitará todo el proceso, buscando siempre proteger los intereses de sus clientes y el proceso que más les convenga, para que la situación se resuelva de la mejor manera posible. Varias opciones Otro de los beneficios que permite la contratación de un seguro con asistencia en carretera para los usuarios que utilizan bicicleta, es la posibilidad de elegir entre distintas opciones, de acuerdo a sus necesidades. El seguro puede variar de acuerdo a los tipos de cobertura, así como al capital en caso de robo, asistencia médica o responsabilidad civil; también en el pago del mismo, siendo la opción más básica la de menor precio, y la que incluye más cobertura, la de mayor precio. En todo caso, se recomienda aprovechar la asesoría de esta aseguradora profesional para considerar las opciones disponibles y los riesgos al usar una bicicleta, para así elegir el seguro correcto. Gracias a todos los beneficios que puede aportar la contratación de un seguro, las personas que usan una bicicleta como medio de transporte, podrá estar más tranquilas y confiadas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

