Seguro de comunidad: todo lo que debes saber antes de contratar

viernes, 25 de junio de 2021

Conforme a la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, en el año 2019 en España se produjeron 936.000 siniestros. Los daños representaron un coste de 375 millones de euros para el sector de seguros de comunidad de propietarios.

¿Por qué es necesaria la contratación de un seguro de comunidad?

Los daños generados en un edificio suelen afectar a varios propietarios y los gastos de reparación son muy altos. Un seguro de comunidad garantiza la indemnidad económica de los propietarios en caso de que ocurra un siniestro vinculado con los riesgos cubiertos por el contrato, siempre que el costo no exceda el monto establecido. ¿Quién es el encargado de contratar el seguro de comunidad? El seguro de comunidad es contratado por el Presidente de la Junta de Propietarios, siempre que se haya alcanzado la mayoría simple en la votación. El acuerdo obliga a todos los propietarios a abonar las cuotas del seguro, aún en caso de haber votado en contra de su contratación. El Administrador puede presentar diferentes presupuestos para su evaluación. ¿Qué tipo de coberturas ofrecen los seguros de comunidad? Si bien la mayoría de las comunidades de propietarios eligen contratar seguros multiriesgos que contemplan una amplia gama de siniestros, siempre es importante analizar la póliza detenidamente para verificar qué tipos de riesgos están cubiertos. Las coberturas principales son las siguientes: Agua Los daños derivados del agua son los más frecuentes en las comunidades de propietarios. Los contratos pueden cubrir la totalidad del inmueble o solo las zonas comunes. Las pólizas básicas cubren riesgos de filtración, humedad y goteras. Por otro lado, algunos contratos también contemplan el riesgo de olvido del grifo abierto. Incendio El seguro de incendio genérico suele cubrir exclusivamente los daños provocados por explosiones y el impacto de rayos que generen fuego en el edificio. Adicionalmente, se puede pedir una cobertura extendida por incendios que se han producido por la negligencia de los propietarios. Los incendios que surgen como resultado de fallas eléctricas suelen contemplarse como un ítem independiente. Algunas pólizas cubren riesgos en la salud de los propietarios derivados de la inhalación de humo. Los contratos de seguro también pueden incluir problemas derivados del incendio, tales como la reparación estética del edificio, el llenado de extintores o las labores de desescombro. Los seguros más completos incluso asumen los costos derivados del traslado de los residentes, en caso de que el inmueble quede en estado de inhabitabilidad. Fenómenos atmosféricos Los daños que experimente el edificio producto de fenómenos atmosféricos deben estar explicitados en la póliza. La mayoría de los contratos contemplan los riesgos de inundación, lluvia, granizo, viento y nieve. Responsabilidad Civil El seguro de Responsabilidad Civil es uno de los más importantes. Cubre las lesiones o daños que puedan sufrir los empleados contratados por la comunidad o terceras personas producto de problemas de la edificación o descuidos de los propietarios. Los ejemplos más frecuentes son las lesiones derivadas de accidentes laborales y los daños ocasionados por la caída de un objeto sobre un vehículo de la vía pública. Roturas Los contratos de seguro de comunidad poseen una lista detallada de los objetos que están asegurados contra roturas. Generalmente son piezas frágiles, como espejos, o los vidrios de las ventanas y puertas. Los daños derivados del impacto de vehículos y el vandalismo no se encuentran incluidos y requieren coberturas especiales. ¿Qué servicios ofrecen los seguros de comunidad? La mayoría de los seguros de comunidad suelen ofrecer el servicio de asistencia técnica y desatasco. El primero incluye el servicio técnico de electricistas, fontaneros y cerrajeros. El segundo cubre los gastos derivados de la localización y desatasco de canalizaciones del edificio. Ventajas de contratar un seguro online a través de un asesor Al contratar un seguro de comunidad se pueden cometer muchos errores tales como incluir en la póliza coberturas inútiles, sobre asegurar o infra asegurar el edificio, y duplicar algún servicio. Con el fin de evitar estas equivocaciones que derivan en pérdidas de dinero, es recomendable que el Presidente o el Administrador se comuniquen con un asesor para recibir atención personalizada. Este profesional valorará las necesidades reales de la comunidad de propietarios y le ofrecerá pólizas que se ajusten a ellas. Para ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios se puede pedir un presupuesto de forma online. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

