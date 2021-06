Álvaro Callejo, nuevo Head of Business Development de Ritmo Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 12:55 h (CET) Álvaro Callejo se incorpora a Ritmo como Head of Business Development y será el máximo responsable de desarrollar, coordinar y ejecutar el plan de negocio de la compañía Madrid, 23 de junio de 2021. Álvaro Callejo se incorpora a Ritmo, Fintech española que ofrece financiación no dilutiva a empresas digitales, como Head of Business Development. Tras su nombramiento, será el máximo responsable de desarrollar, coordinar y ejecutar el plan de negocio de la compañía así como de trasladar la propuesta de valor de Ritmo a su cartera de clientes.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, comenzó su carrera profesional en el área de Corporate & Investment Banking de BBVA. Posteriormente, se incorporó a Amazon al área de Business Development dentro de la categoría de consumibles con el objetivo de potenciar el crecimiento de la multinacional en España. Antes de su nombramiento en Ritmo, Callejo ocupaba el puesto de VP of Portfolio & Investment en la incubadora española Demium.

El nuevo Head of Business Development de Ritmo posee experiencia como inversor de Venture Capital, tras su paso por Demium, además de participar, a nivel particular, en fondos como BackFund, lo que le ha permitido comprender las necesidades de financiación de los negocios digitales y la importancia de lo que una solución como Ritmo puede ofrecer al mercado.

¿Qué es Ritmo?

Ritmo es una Fintech española que está transformando la forma en que las empresas digitales financian su crecimiento a través de la financiación no dilutiva que les ofrece. Su objetivo es dotar a emprendedores y empresas de las herramientas y el capital necesarios para hacer crecer su negocio.

Dirigido a e-commerce y marketplaces, Ritmo ofrece growth capital a empresas y da respuesta a compañías con picos de crecimiento y necesidades puntuales de capital.

Recientemente ha cerrado su primera ronda de financiación, por valor de 3 millones de euros, liderada por Sabadell Venture Capital, Inveready, JME Ventures y FinRebel.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.