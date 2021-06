Emcesa prevé un incremento del 14% en las ventas de carne para barbacoa este verano Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 16:40 h (CET) En España es popular reunirse la noche del 23 de junio entorno a una hoguera, donde es típico disfrutar de una buena gastronomía. La compañía toledana dispone de una gama especial de productos para barbacoa, elaborados con la mejor materia prima y las alternativas tecnológicas más actuales El pasado lunes, 21 de junio, llegó oficialmente el verano. España cambió de estación a las cinco y media de la mañana del lunes y así permanecerá hasta el 22 de septiembre de este año, durante 93 días y 15 horas.

El verano suele ser la estación preferida por parte de la sociedad española, por sus largos días y las muchas horas de luz que trae consigo. Estas dos características hacen que las personas estén mucho más alegres y tengan más ganas de disfrutar y hacer planes en compañía de otras personas.

Aunque el verano comenzó ayer, en España es típico celebrar su entrada en la Noche de San Juan, el 23 de junio de cada año, cuando, tras el día más largo del año, el sol empieza a decaer y los días empiezan a ser más cortos. Durante esta noche es tradicional juntarse con familiares y amigos alrededor de una hoguera y celebrar la llegada del tan deseado solsticio de verano.

En muchas zonas de España, durante la Noche de San Juan es popular reunirse entorno a una hoguera y disfrutar de una buena barbacoa. Morcilla, chorizo, salchichas, pinchos morunos, lomo o chuletillas, acompañados de verduras como pimientos, calabacín, berenjena y champiñones, son algunos de los alimentos que más se consumen durante la noche de verano más famosa.

Gama especial barbacoa de Emcesa

Emcesa dispone de una gama especial de productos para barbacoa, una deliciosa forma de preparar nuestros alimentos preferidos con el sabor que brinda la parrilla. Antes de ponernos en acción, es importante haber elegido bien los alimentos que se van a preparar, buscando siempre la mejor calidad y frescura.

La compañía toledana se preocupa por que los consumidores tengan acceso a los mejores productos, por eso pone a su disposición una gran variedad de bandejas preparadas para barbacoa: alitas de pollo marinadas, medio costillar de cerdo, panceta adobada a la pimienta, pinchos de chorizo y morcilla y brochetas de cerdo y pollo con verduras son algunos de los productos de Emcesa que no pueden faltar en la hoguera de San Juan.

“Es importante contar con distintos tipos de productos cárnicos para que nuestra barbacoa no se convierta en algo monótono y que nos permita disfrutar de los diferentes sabores y texturas. En Emcesa disponemos de una gama especial de productos para barbacoa elaborados con materia prima de calidad y en un proceso cuidado, tradicional e innovador, con las mejores alternativas tecnológicas disponibles. Esto nos permite llegar a muchos puntos de venta y hogares con un amplio porfolio de productos, cubriendo sus necesidades de variedad, alimentación, nutrición y bienestar”, explica Javier Mancebo, director general de Emcesa.

La empresa prevé que las ventas de carne este verano aumenten un 14% respecto al año pasado. Desde Emcesa esperan que estas se vean incrementadas tras la relajación de las restricciones y el deseo de la gente de recuperar las reuniones familiares y de amigos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.