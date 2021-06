La nueva obra de ARTIKA descubre la Frida Kahlo más íntima Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 14:40 h (CET) Los dibujos de Frida Kahlo permiten, de forma inédita, asomarnos al interior de la artista más universal. Se trata de creaciones que en muchos casos han permanecido en el anonimato, ya que no fueron concebidas para mostrarse al público, y en las que exterioriza su mundo sin tapujos ni bonitas apariencias Tan solo se han conservado unas decenas de dibujos de la artista, ya que gran parte de los originales en papel desaparecieron tras su muerte, en 1954. Otros se dispersaron en legados y sucesivas ventas, hasta quedar en colecciones particulares, no siempre accesibles, y algunos museos. Tras una meticulosa labor de investigación y de localización alrededor del mundo, esta edición aúna por fin estudios inéditos y la selección de dibujos que vertebran la producción de la pintora mexicana a lo largo de su vida.

ARTIKA abre las puertas a Los sueños de Frida Kahlo que, mucho más allá del mito y de su icónica imagen, supone un apasionante viaje del descubrimiento de su realidad y sus creaciones. Se trata de una edición limitada a nivel mundial de tan solo 2.998 ejemplares.

La obra se presenta en un impactante estuche que incluye en su interior el Libro de Arte, el Libro de Estudios y una carpeta con una lámina de grandes dimensiones.

El Libro de Arte muestra a la Frida más personal

El Libro de Arte contiene una selección única de 34 obras a lápiz, tinta, sepia o acuarela, realizadas en cuadernos, hojas de diario o en cartas enviadas a su familia y amigos.

Una cuidada recopilación temática de láminas en las que se descubren algunas de las facetas más desconocidas de Frida Kahlo y que incluyen cinco estudios preparatorios para óleos, 13 autorretratos –algunos muestran las secuelas del accidente que marcó para siempre su dolorosa realidad cotidiana–, tres retratos de amigos y amantes, 12 originales de fantasías y sueños –sin correspondencia en sus óleos–, y una sensual naturaleza muerta que refiere a su etapa final de paisajes y bodegones.

El Libro de Arte incluye también fragmentos de los diarios de la artista y se enmarca con tapas de madera troquelada simulando la vegetación presente en sus obras y que protege, oculta y enseña a la vez la portada, que reproduce un detalle de la obra Autorretrato con collar de espinas y colibrí.

Acompaña al Libro de Arte una carpeta con una gran lámina, a escala original, de la obra El pájaro nalgón, de 1946. Se trata de un dibujo en sepia sobre papel que constituye un enigmático mosaico plagado de figuras cuyo centro ocupan las famosas cejas de Frida Kahlo.

El Libro de Estudios, el primer análisis en profundidad del conjunto de los dibujos conocidos de Frida Kahlo

Se conocen solo unos 130 dibujos de Frida Kahlo, algunos posiblemente perdidos y otros muy deteriorados. Se estima que existieron otros cien dibujos, pero su rastro se ha perdido. Algunos se encuentran en colecciones particulares inaccesibles y otros se venden sin acreditar.

En los textos del Libro de Estudios se encuentra el análisis de la obra de Frida Kahlo desde varias perspectivas, de la mano de los más reconocidos expertos en la artista. Helga Prignitz-Poda, coautora del catálogo razonado sobre obras de Frida Kahlo, historiadora del Arte y comisaria de exposiciones, analiza la obra de la artista en Los sueños de Frida Kahlo. Dibujos. Este estudio se estructura en diversas temáticas que llevan por título frases que la artista anotó en sus obras y en su diario: «Pintarte quisiera», «Las apariencias engañan», «Tú me acompañas», «En los labios del sueño» y «El milagro vegetal».

María del Sol Argüelles San Millán, directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, de Ciudad de México, nos acerca a la figura de la artista con Frida Kahlo. Una aproximación al mito. Juan Rafael Coronel Rivera, periodista y poeta, nieto de Diego Rivera, descubre la Frida más íntima y desconocida en Reclinada, en cuatro puntos vivenciales.

Este exhaustivo análisis conjunto permite, por fin y de manera exhaustiva e inédita, adentrarse en el mundo de Frida Kahlo de la mano de los mejores expertos. Ilustrado con cerca de 100 dibujos de orígenes muy dispersos y provenientes de colecciones particulares y de museos de México, Estados Unidos y Europa, además de reproducir también numerosas pinturas y fotografías.

Un autorretrato de Frida Kahlo, protegido por un velo de hojas en madera, alberga el conjunto de la obra

El libro de artista se presenta con un impresionante Estuche Escultura que, en su cubierta, reproduce sobre tela un detalle del óleo Autorretrato con collar de espinas y colibrí, de 1940. Un velo de madera troquelada inspirado en la vegetación autóctona cultivada por Frida Kahlo y Diego Rivera en el jardín de la Casa Azul, semioculta y protege el estuche, en alusión a los sueños ocultos de la artista.

La vigesimoctava gran obra de ARTIKA

Con este último lanzamiento, ARTIKA contribuye a desvelar la faceta más íntima y desconocida de la icónica artista.

ARTIKA es un sello editorial especializado en libros de artista de edición limitada, creados a partir de un minucioso trabajo artesanal. En su colección cuenta con gran cantidad de artistas internacionales y una gran diversidad de obras contemporáneas que invitan a descubrir la esencia de cada uno de ellos. La conceptualización, el diseño, los materiales utilizados y también la creación de ediciones inéditas o casi desconocidas son los ejes centrales de su visión editorial.

ARTIKA empieza a expresar su firme compromiso con el arte y la edición de libros de artista de lujo en el año 2003, con un libro de artista de Salvador Dalí. Desde entonces, ha dedicado sus obras a los más grandes maestros de la historia del arte como Botero, Plensa, Barceló, Cabellut, Tàpies, Picasso, Van Gogh, Sorolla, Antonio López, Miró, Chillida, Dalí, Toulouse-Lautrec, Goya, Rembrandt y Gaudí hasta formar una colección única que cuenta ya con 28 obras.

