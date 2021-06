Youth Lab presenta su aceite seco para hidratar cuerpo, rostro y cabello Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 14:01 h (CET) Este tipo de productos, indicado para nutrir a la vez que dar brillo al cabello, se han convertido en imprescindibles en toda rutina de belleza En pocos años, los aceites secos hidratantes han pasado de ser unos perfectos desconocidos, a ser el arma todoterreno para las amantes de la alquimia beauty. Estos aceites contienen altas dosis de ácidos grasos esenciales, capaces de hidratar nuestro rostro, cuerpo, y, todo ello, en un solo frasco. Nada mejor para el neceser de verano.

Por este motivo, los laboratorios Youth Lab de Cosmética Pharma presentan ahora al mercado su Aceite Hidratante Dry Oil, un producto 3 en 1 que hidrata, regenera, cicatriza, protege del sol y nutre con una textura oleosa pero que se absorbe rápidamente y no engrasa la piel ni la melena.

El Aceite Hidratante Dry Oil de Youth Lab protege además de los radicales libres y del envejecimiento prematuro de la piel evitando cualquier tipo de irritación. A favor también cabe decir que la duración de este producto es muy elevada pues solo hay que utilizar una muy pequeña dosis en cada aplicación.

Su modo de empleo es tan sencillo como aplicar un poco de este producto sobre la piel limpia y seca, y masajear para favorecer su completa absorción. Y, para hidratar y dar brillo al cabello, poner unas gotas en las palmas de las manos y masajear sobre el cabello seco o húmedo, de medios a puntas.

Además, como no ensucia la ropa, es posible aplicárlo en cualquier momento del día y su precio es de 19,99 €.

El nuevo Aceite Hidratante Dry Oil de Youth Lab viene en una presentación de 100 ml. y sus ingredientes principales son una mezcla de aceites vegetales que hidratan la piel sin dejar una sensación grasa.

Esta fórmula, probada dermatológicamente, no contienen parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas y cruelty free.

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

