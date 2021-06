Luis Héctor Epul, pulmón de la vida cultural marplatense Hay tanta poesía en mis pulmones que mis respiraciones finales serán un poema y mi último suspiro un verso... Abel Pérez Rojas

martes, 22 de junio de 2021, 10:49 h (CET) Los pulmones y el sistema respiratorio permiten el ingreso de oxígeno a nuestros cuerpos. Gracias a ello vivimos.

Hay personas que son una especie de pulmones para la vida cultural de su entorno, porque propician la visibilidad del talento, porque provocan redes de intercambio artístico y las causas humanitarias son beneficiadas gracias a su intervención.

Luis Héctor Epul es una especie de pulmón para la vida cultural de su querido Mar del Plata. Originario de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el sur de Argentina, en la Patagonia, Luis Epul radica en Mar del Plata desde los catorce años de edad.

Dice que el amor por la radio nació con él, el cual se consolidó cuando pudo cursar estudios al respecto en la Casa del Puente. Transitó por la locución deportiva y la comercial, hasta que fue cayendo en lo relacionado al amor a las raíces argentinas.

Conocí hace unas semanas, gracias a los buenos oficios de mi amiga Aurora Olmedo, al distinguido Luis Héctor e inmediatamente hicimos un clic de amistad. Luis es periodista, locutor, profesor de Protocolo y Ceremonial, y figura relevante de la actividad cultural de Mar del Plata. Tras sus espaldas carga con varias décadas a favor de las artes de Argentina.

Por las venas de Epul corre sangre mexicana, chilena y argentina, tal vez, esa combinación le hace ser un individuo extremadamente amable y siempre dispuesto a ayudar. Previo a la primera entrevista que le realicé, acudo a Internet para documentarme sobre su brillante trayectoria, pero mi búsqueda no es tan provechosa como imaginé.

Pese a la fructífera vida cultural y comunicativa de Luisito –como le llamo a veces de cariño–, encuentro escaso registro de su camino. Es en ese momento cuando surge la primera intención de dedicarle un artículo a la abnegación de Luis Epul, pues no concibo que personas como él no cuenten con un registro abundante en Internet, pese a su aporte por los demás.

Luis Héctor ha sido un activo partícipe de todos los encuentros donde se destacan las raíces, costumbres y tradiciones de Argentina. Luis Epul ha recibido, entre otras distinciones: Vecino Destacado por defender la cultura y la historia de Argentina, Ciudadano al Mérito, por el Concejo Deliberante del Partido del General Pueyrredon, entre tantas otras. Colaboró en el monumento a los caídos en Malvinas, en el Barrio 2 de Abril y organizó a través de la conducción y la locución, los encuentros tradicionalistas, como muestras artísticas, presentación de bailarines, músicos y cantantes en la réplica del Cabildo de Buenos Aires en la ciudad de Mar del Plata.

Ha participado en numerosas emisoras radiofónicas marplatenses, actualmente conduce y produce el programa sabatino Escenario, a través del cual convoca a figuras de la literatura, de las artes plásticas, cantantes, ejecutantes y diferentes manifestaciones del quehacer cultural.

Luis ha colaborado junto a otro grande, Alfredo Oteman, creador del Reconocimiento Nacional a las Artes, Faro de Oro, en la realización de dicho galardón que ha inspirado a creativos y figuras sociales. Aunque Luis Epul no se asume como poeta, lleva un poeta dentro, que está a la vista de todos, por ello sus micrófonos han sido refugio y escenario para todos los amantes del arte.

Percibo que la labor de Luis Héctor Epul no ha sido lo suficientemente reconocida por las autoridades argentinas, sin embargo, sé que personas como él realizan su labor no por reconocimiento, sino por el placer que implica dar de sí, antes de pensar en sí.

Sin duda, Luis es un pulmón en la vida cultural de Mar del Plata, hago votos para que así siga por muchísimos años más. Gracias por tu amistad, querido Luis.

