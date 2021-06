El verano llega con nuevas tendencias en cortes de pelo Comunicae

lunes, 21 de junio de 2021, 15:56 h (CET) Eladio Peluqueros se hace eco de la noticia lanzada por Telva en la que se informa sobre las nuevas tendencias en cortes de pelo para el verano de 2021 Eladio Peluqueros, unos centros de peluquería y estética en Pino Montano con una escuela estética en Sevilla, se hacen eco de la noticia publicada por Telva en la que se narra cuáles son las tendencias para el corte de cabello femenino durante la temporada estival de 2021. El bob francés, el pixie y el mullet son los nuevos cortes de éxito.

Para evitar problemas con las altas temperaturas propias del verano, es recomendable cortarse el pelo. Además de refrescar al cuerpo con estos cortes, se refresca el look con un cambio nuevo. El corte de pelo hace que las mujeres se sientan más ligeras al no llevar una larga melena. Según los expertos, en este verano los cortes que tendrán más éxito entre las mujeres serán el bob francés. el corte pixie con texturas en el cabello y el mullet o el shag.

El bob francés es uno de los cortes de pelo más fáciles de peinar a la par que se consigue sanear las puntas del cabello. Este corte de pelo ahorrará tiempo en el secado y mostrará una imagen relajada de la persona que lo porte. Tanto si se prepara con el secado del cabello y el alisado como si se deja secar al aire, este corte es de lo más tendencia. Al secarlo al aire da un aspecto desordenado. El nuevo bob francés ya no necesita llevar flequillo.

Para las mujeres fans del pelo muy corto, el pixie es la tendencia perfecta. Este corte cuenta con una gran versatilidad al poder llevarse tanto con flequillo como sin él y al poder ajustar más largo o más corto. En su última versión, el flequillo al ras del rostro, enmarcándolo, da una sensación de rebeldía.

El corte shag es siempre tendencia en verano. Este corte, al llevar capas, es de los favoritos de muchas mujeres al aportar una sensación de vitalidad tan característica de esta estación del año. En este verano este corte ha tomado también su versión curly para los cabellos rizados.

