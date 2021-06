De escapada por las playas de Cádiz Opciones para ir abriendo boca Ana Ruiz de Infante

lunes, 21 de junio de 2021, 11:41 h (CET) Cada vez queda menos para hacer esa escapada a la playa que tanto se ha hecho esperar… Todos fantaseamos con ese “pescaíto”, esos paseos interminables por la arena del mar o recorridos por los pueblos de la costa… Para ir abriendo boca y empezar a soñar desde ya, hoy os llevo de ruta por las playas de Cádiz.



ZAHARA DE LOS ATUNES: este pequeño pueblo marinero situado al sur de la provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los más demandados en el verano, la belleza de sus playas de arena blanca son algunos de sus atractivos.

Hoteles como MELIÁ ATLANTERRA hacen de este paraíso un lugar del que no querrás marcharte. Un hotel de estilo andaluz e influencias árabes situado frente a la interminable playa de fina arena Bahía Blanca.

Su gastronomía, su piscina tipo lago y su centro de salud y belleza no te dejarán indiferente.



Si lo que te apetece es vivir unos días en un auténtico Cortijo andaluz, tienes la opción perfecta: el hotel CORTIJO DE ZAHARA. Levantado sobre la falda de la Sierra de la Plata este hotel está lleno de rincones con encanto y olor a Zahara que te sorprenderán: muros encalados, tejas moras, mosaicos y un pozo rodeado de jazmines y buganvillas….



Aquí también podrás mimarte o relajarte en su SPA & Wellness.



COSTA BALLENA: se dice que debe su nombre a una antigua leyenda de pescadores locales que aseguraban que estas aguas habían sido elegidas como santuario por una vieja ballena….

Este complejo turístico se extiende entre las localidades de Chipiona y Rota, ideal para ir en familia, urbanización pensada sobre todo para los más pequeños, donde la bici se convierte en el protagonista de las vacaciones.

Entre la oferta hotelera destaca el HOTEL BARCELÓ COSTA BALLENA, recientemente renovado, sus 228 habitaciones destacan por su amplitud.

El ocio y el deporte ocupan también un espacio importante en este complejo, donde su campo de golf de 27 hoyos, es otro de sus grandes atractivos.



Otro de los lugares de vacaciones predilectos por los veraneantes es SANCTI PETRI. Sus fantásticas urbanizaciones y hoteles hacen de este destino uno de los preferidos.

Entre los hoteles, muy recomendable el GRAN MELIÁ SANCTI PETRI. Inspirado en las joyas arquitectónicas como la Mezquita de Córdoba o la Alhambra Granada, el hotel se alza en un palacio neomudéjar de estilo nazarí.

Situado en primera línea de la playa de La Barrosa, dispone de 227 habitaciones y un servicio RedLevel, que ofrece una experiencia hecha a medida con innumerables posibilidades para los clientes más exigentes.

En la restauración tampoco se queda corto, su restaurante Alevante, liderado por el Chef del Mar Ángel León cuenta ya con una estrella Michelin y un Sol de la Guía Repsol.

La belleza y el bienestar también tienen su propio espacio en este hotel, con su relajante spa que ofrece terapias y tratamientos de belleza de lo más exclusivos.



Muy cerca de aquí, también en la misma playa, se encuentra el HOTEL ROYAL HIDEAWAY SANCTI PETRI, un resort de cinco estrellas recientemente reconocido en los World Travel Awards 2020 como “Mejor hotel de playa de Europa” y “Mejor suite de hotel de España”.

Rodeado de un entorno natural con más de 35.000m2 de formidables jardines tropicales donde poder hacer un recorrido, este hotel ha pensado en sus clientes sugiriéndoles una muy original iniciativa “Experiencia Garden Tour”, en la que se analiza las claves del paisajismo y las especies vegetales más destacadas de la mano de Isabel Alguacil, reconocida paisajista española.

Otro de sus must es su SPA, presume de ser el más grande de Andalucía, destaca también su figura de Wellness Personal Assistant, que recomienda de manera personalizada a los huéspedes qué tratamiento es el más conveniente según sus hábitos, estado físico y las necesidades de su piel. También diseña dietas a medida y está siempre en búsqueda de nuevas técnicas y tendencias…

Habitaciones equipadas con la última tecnología, completan la oferta de este hotel. En definitiva, un oasis en la Costa de la Luz donde desconectar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas De escapada por las playas de Cádiz Opciones para ir abriendo boca Torremilanos Crianza 2016 Una de las bodegas pioneras de la D.O. Ribera de Duero que comenzó la elaboración de sus notables vinos en 1903 ​Festival Internacional del Aire, el próximo fin de semana, en Jaén Los cielos ván a colorearse, del 11 al 13 de junio, con cientos de parapentes, paramotores y paracaidistas en el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ​Montesquius, cuatro Brisas Marinas Distintas uvas y viñedos, diferentes creativas elaboraciones de Albariño, Godello, Garnacha blanca y Verdejo, bajo la influencia del mar ​Inurriak Un catering que no defrauda