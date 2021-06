Energy Solar Tech supera los 9,5M€ de capital captado con la entrada de SEPIDES Gestión Comunicae

viernes, 18 de junio de 2021, 14:28 h (CET) La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través de su gestora de fondos de capital riesgo SEPIDES Gestión, ha entrado en el pool de inversores de Energy Solar Tech con una inversión de 2 Millones de Euros mediante un vehículo de póliza de crédito participativo condicionado. Los detalles de la operación no han trascendido al estar sujetos a obligación de confidencialidad Con esta operación, Energy Solar Tech ha captado más de 9,5 millones de euros en inversión privada para acometer su plan de inversiones en infraestructuras de generación para sus clientes industriales, y deja a tan solo 1M€ el objetivo total de inversión fijado para 2021, que se cerrará íntegramente con el tramo minoritario aún abierto en SociosInversores.com

La compañía de tecnología fundada por el exdirector general de Apple en España, Alberto Hernández Poza y el empresario del sector energético, Abel Martín Sánchez, sigue revolucionando el mercado energético con su tecnología líder y su modelo de servicio de outsourcing energético. Su propuesta comercial, única en el mercado, permite a sus clientes industriales ahorrar hasta el 45% de sus costes energéticos sin que tengan que realizar ninguna inversión.

En esta ronda de inversión, la casi totalidad de sus accionistas previos han aumentado su inversión inicial, superando en 2,5 veces la inversión realizada en 2020. Así mismo, se han incorporado un amplio número de nuevos accionistas, que les permite contar en su haber con una larga lista de Inversores Institucionales y Business Angels de reconocido prestigio.

Su CEO, Alberto Hernández declaró: “La confianza vertida en nosotros por SEPIDES constituye un hito fundamental en nuestro plan de crecimiento. Es un aval al trabajo realizado y nos permite contar con el respaldo de la administración pública. Asumimos con agrado y orgullo la responsabilidad que conlleva el apoyo de SEPIDES y con ello nuestro compromiso de trabajar con un mayor nivel de excelencia que garantice nuestra contribución a la sociedad y la creación de empleo estable. Para 2022, nuestros planes de inversión incluyen el lanzamiento de un novedoso modelo de inversión que permitirá acelerar significativamente nuestro crecimiento a partir de próximo ejercicio”.

Acerca de SEPI – SEPIDES GESTION: (http://www.sepidesgestion.es/)

SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES) es una sociedad integrada en la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda. Tiene como objetivo prioritario, la dinamización de la actividad empresarial mediante dos vías:

- Actividad empresarial. La promoción y apoyo de inversiones privadas participando en el capital de sociedades y concediendo préstamos que generen riqueza y puestos de trabajo.

- Actividad inmobiliaria. Realizando operaciones inmobiliarias y urbanísticas entre las que se encuentran el desarrollo de programas de revitalización económica a través del diseño, urbanización y promoción, en cooperación con organismos oficiales o de forma más directa, de parques empresariales.

- Servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario a SEPI y sus empresas con el objetivo de optimizar el patrimonio del holding.

Estas actuaciones, siempre realizadas desde la transparencia y la competitividad, tienen un valor añadido y se desarrollan de forma sostenida para contribuir al desarrollo social, económico y medioambiental.

El objetivo de Sepides Gestión a través de los fondos que gestiona es apoyar a las empresas españolas en su creación, crecimiento o expansión, aportando financiación a sus proyectos a la vez que otorga rentabilidad a los participes de los fondos.

Acerca de Energy Solar Tech: (https://energysolartech.com/prensa/)

Energy Solar Tech, es una compañía tecnológica del sector de la energía cuya misión es facilitar la migración de las empresas al autoconsumo de energías renovables mediante un modelo de outsourcing energético sin inversión del cliente.

La compañía, fundada por Alberto Hernández Poza, (ex directivo de Apple, Vodafone y Telefónica), y Abel Martín Sánchez (Empresario del sector de la energía), combina un conjunto único de tecnologías y servicios que bajo su modalidad de outsourcing energético permiten obtener al cliente, ahorros de hasta el 45% de su coste energético, sin desembolso económico por su parte.

Líderes en tecnología: Como parte de su estrategia de liderar los elementos fundamentales de su cadena de valor, la compañía ha desarrollado una tecnología líder de panel solar de alto rendimiento, que permite generar 600W de potencia por panel con 25 años de garantía de producto y producción, y sigue innovando en el mercado con su tecnología de micro-acumulación y tecnología de panel termoeléctrico.

Comprometidos con la sociedad: Energy Solar Tech es una compañía del Siglo XXI, donde la sociedad está demando a las nuevas organizaciones, ir más allá del compromiso con los clientes, empleados, proveedores y accionistas. En palabras de sus fundadores: “El centro y objetivo de nuestra organización es mejorar el mundo en el que vivimos, contribuyendo con nuestra actividad a aumentar la competitividad de la economía donde operamos y reducir su huella de carbono.”

Y en ese compromiso se enmarca la obra social, canalizando una 5% del beneficio en realizar proyectos de desarrollo en África y América Latina donde el acceso a agua potable y energía son un bien escaso, permitiendo dar una oportunidad de vida digna a esas comunidades mediante la instalación de pozos de agua y plantas solares.

Contacto Energy Solar Tech: comms@energysolartech.com

