El ayuntamiento de Tarragona confía en T-Systems para la transformación integral de sus sistemas de gestión Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 16:39 h (CET) El proyecto, basado en la plataforma TAO y en el Cloud Privado de T-Systems, permite al consistorio unificar en una sola plataforma tecnológica y con un solo proveedor todas las soluciones verticales con las que trabaja en la actualidad, simplificando la infraestructura tecnológica al tiempo que gana flexibilidad y escalabilidad y mejora el uso de los recursos a su disposición T-Systems, filial de servicios tecnológicos del grupo Deutsche Telekom, ha sido la empresa elegida por el ayuntamiento de Tarragona para acometer la transformación digital integral de todos sus procesos municipales de gestión. El contrato, de 6,4 millones de euros y con una duración de 12 años, contempla la implantación de la plataforma integral de gestión municipal TAO 2.0 de T-Systems, que será operada desde la solución de Cloud Privado Open Telekom Cloud (OTC) de T-Systems.

El proyecto supone un cambio en el modelo de gestión de las soluciones actuales del consistorio, pasando a un enfoque holístico de la gestión, donde se prima el proceso global y transversal al enfoque departamental previo. El ayuntamiento de Tarragona contaba con un enfoque de gestión municipal muy verticalizado por ámbitos de gestión, con múltiples soluciones heterogéneas para cada ámbito de gestión: sistema tributario y de recaudación, contabilidad, expedientes administrativos, padrón de habitantes, etc. En este ecosistema, además, coexistían soluciones de diferentes proveedores y desarrollos propios en un modelo on premise lo que generaba silos de información. Con la propuesta de T-Systems, se crea un proyecto global y transversal de digitalización para todas las áreas del consistorio, que impulsa la interconexión entre ellas, y que permite la integridad del dato entre servicios, la optimización de los servicios ofrecidos a los Ciudadanos, reducción de los tiempos y costes de tramitación administrativa, cumplimiento de la Ley 39/2015; así como proporcionar una visión clara y transparente del Ayuntamiento.

Además, en su propuesta T-Systems ha incluido, como parte fundamental del proyecto, el acompañamiento y formación de los profesionales del ayuntamiento para garantizar la transformación digital de los procesos y la migración de los datos de los diferentes sistemas previos existentes hacia un modelo único sin duplicidad de datos.

El proyecto desarrollado por T-Systems se dividirá en dos fases. Durante la primera fase, de 4 años, la filial de Deutsche Telekom realizará el despliegue de las soluciones necesarias para cada área de gestión, amoldando los tiempos de los trabajos a los requerimientos del propio ayuntamiento. La segunda fase, de 8 años, permitirá el seguimiento del proyecto con el soporte de T-Systems, analizando el rendimiento de los sistemas, para determinar su correspondencia con las necesidades del ayuntamiento y poder realizar las mejoras necesarias. Con este modelo de explotación se busca generar un ciclo de mejora constante en la gestión del ayuntamiento que revierta sus beneficios en la ciudad y en los ciudadanos.

Entre las soluciones tecnológicas que se desplegarán como parte de este proyecto de transformación digital integral, se incluye también el despliegue de la solución Syrah, parametrizada según sus necesidades y objetivos, que utiliza big data y analítica de datos para la monitorización y medición del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el municipio. T-Systems también desplegará su plataforma de ciudad, que permitirá unificar los servicios de la Ciudad con los de la gestión municipal en una plataforma Smart; así como las soluciones de gestión para todas las áreas municipales: tributos y recaudación, gestión económica, padrón de habitantes, expedientes administrativos, Carpeta Ciudadana, etc. Además, en el proyecto se incluyen soluciones transversales a todas ellas como la firma biométrica para la oficina de atención al ciudadano, firma securizada desde dispositivos móviles para los funcionarios y gestores públicos; o promover servicios proactivos mediante el análisis de datos y prescripción de servicios para ofrecer actuaciones administrativas automatizadas al ciudadano.

Este proyecto dará cobertura a alrededor de 1.000 profesionales del ayuntamiento de Tarragona para que puedan ofrecer un mejor servicio a los más de 130.000 habitantes de la ciudad. Con este nuevo contrato, las soluciones TAO de T-Systems para la administración pública, se consolidan como una de las opciones más utilizadas en España, y actualmente dan servicio a más de 22 millones de ciudadanos españoles (casi la mitad de la población del país).

T-Systems, como uno de los principales proveedores de servicios digitales con sede en Europa, promueve un cambio en la gestión por parte de la administración pública hacia modelos de toma de decisiones proactivas y basadas en datos reales, apoyándose en las soluciones TAO. Actualmente 8 de las 20 mayores ciudades españolas y 31 de los 63 municipios de más de 100.000 habitantes utilizan las soluciones TAO. En total más de 400 organismos públicos hacen uso de sus soluciones y servicios, y alrededor de 2.200 ayuntamientos distribuidos por toda España son gestionados con las soluciones de T-Systems.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vivaz lanza su ‘Manifiesto’ por la alimentación saludable ante el problema de salud que supone la obesidad Más de 160 'biotech' españolas buscan soluciones para conseguir una industria más verde, según AseBio El ayuntamiento de Tarragona confía en T-Systems para la transformación integral de sus sistemas de gestión Menamobel propone el estilo decofresh para dar vida al salón Schneider Electric apuesta por la seguridad y la sostenibilidad en el hogar en su nueva gama Resi9