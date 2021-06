BitDAO recauda 230 millones de dólares para lanzar uno de los DAO más grandes del mundo Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 17:34 h (CET) BitDAO ha completado una venta privada, con más de $230 millones de clientes varios (Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital y Dragonfly Capital) y otros socios. Bybit ha prometido contribuciones recurrentes a BitDAO. BitDAO tiene como objetivo utilizar sus importantes recursos financieros y humanos para mejorar la innovación, la colaboración y el crecimiento en todo el espacio DeFi BitDAO, una de las organizaciones autónomas descentralizadas más nuevas y más grandes del mundo, ha completado una venta privada de 230 millones de dólares de socios iniciales como Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital y Dragonfly Capital. Otros participantes en el proyecto incluyen a Alan Howard, Jump Capital, Spartan Group, Fenbushi y Kain Warwick de Synthetix, entre un total de más de 20 instituciones y proyectos DeFi.

BitDAO jugará un papel fundamental en el crecimiento de la economía descentralizada de tokens

BitDAO tiene como objetivo promover e impulsar la adopción masiva de finanzas abiertas y economía tokenizada descentralizada.

Como proponente inicial de BitDAO, Bybit ha prometido una contribución de 2.5bps de su volumen de negociación de contratos de futuros a la tesorería de BitDAO, que se espera que sea de más de $ 1,000 millones por año basado en los números de enero-mayo de 2021. Las contribuciones recurrentes de Bybit a

BitDAO escalarán con el crecimiento de Bybit y el crecimiento general de la industria de las criptomonedas.

Enfoque inicial de BitDAO: proporcionar financiación, I + D y liquidez

BitDAO respalda a DeFi y asignará importantes recursos financieros y humanos para impulsar el crecimiento de DeFi, específicamente: financiación, I + D y liquidez.

BitDAO tiene como objetivo respaldar las tecnologías blockchain a través de subvenciones (à la Gitcoin) y respaldar proyectos existentes y emergentes a través de intercambios de tokens.

Los centros de I + D afiliados a BitDAO tienen como objetivo emplear cientos de talentos para ayudar a diseñar innovaciones y abordar los desafíos técnicos que enfrenta el sector.

La tesorería de BitDAO, con contribuciones recurrentes, será uno de los grupos de activos más grandes controlados por un DAO. Estos activos se pueden utilizar para proporcionar liquidez a los socios y poner en marcha nuevos protocolos, como intercambios descentralizados (DEX), préstamos y sintéticos.

Un creador de cambios para los creadores de cambios

En colaboración con los socios de DeFi y CeFi en todo el mundo, BitDAO busca impulsar el crecimiento del ecosistema en general, en lugar de una sola cadena patentada.

BitDAO trabajará con los creadores de cambios para ayudar a impulsar la economía tokenizada descentralizada y dar forma al futuro de las finanzas en beneficio de todos sus participantes.

Acerca de BitDAO

BitDAO es una de las organizaciones autónomas descentralizadas más nuevas y más grandes del mundo, formada con la visión de nivelar el campo de juego económico para todas las personas en el mundo a través de la aceleración de la economía tokenizada descentralizada.

Página oficial: www.bitdao.io

Twitter: https://twitter.com/bitdao_es

Telegram: https://t.me/BitDAO_ES

Descargo de responsabilidad

Este comunicado no debe ser publicado o distribuido, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que dicha publicación o distribución esté prohibida por la ley. Este comunicado es solo para fines informativos y de ninguna manera constituye un consejo de inversión ni una oferta para vender ni comprar criptomonedas o valores. No se pueden ofrecer o vender valores en los Estados Unidos sin registro o una exención de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 mediante un prospecto que puede obtenerse del emisor o del tenedor del valor vendedor y que contendrá información detallada sobre la empresa y la administración, así como estados financieros.

Este comunicado incluye declaraciones a futuro, que son declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones a futuro por su naturaleza implican riesgos e incertidumbres, que son difíciles de predecir y podrían causar que los resultados reales o los resultados difieran materialmente de las declaraciones a futuro. BitDAO no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado o para reflejar nueva información o la ocurrencia de eventos imprevistos.

