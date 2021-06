Ejulve ya dispone de fibra óptica gracias a ALTERNATIC Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 13:51 h (CET) El municipio turolense de cerca de 200 habitantes ya dispone de internet a alta velocidad gracias a la estructura de cableado, así como de un sistema wifi público también de alta velocidad El Ayuntamiento de Ejulve, apostando por el futuro y las nuevas tecnologías, ha instalado en el municipio fibra óptica y internet de alta velocidad, proyecto ejecutado por Alternatic, la empresa con sede en Alcañiz que está acercando internet de alta velocidad a los municipios de la provincia de Teruel, donde los grandes operadores no llegan.

El municipio contaba ya con cinco zonas wifi instaladas, tres de las cuales no estaban funcionando, por lo que se presentó una necesidad de mejora. El Ayuntamiento contactó con Alternatic, y tras un estudio de sus necesidades, la compañía presentó una propuesta de instalar, no solo puntos de conexión wifi, sino también un anillo de fibra óptica con el que conectar los edificios municipales a una sola red local de telecomunicaciones, con el que la entidad local centralizará la gestión informática, telefonía fija y conectividad de internet. A su vez, los puntos wi-fi se conectarán a este anillo de fibra óptica ganando funcionalidad.

Viendo el interés de todos los vecinos y de este Ayuntamiento por la mejora de las conexiones, Alternatic también desplegó la fibra en el núcleo urbano, con la que ahora la población podrá disfrutar de un internet de mayor calidad y velocidad. Los trabajos empezaron el pasado mes de abril y terminando la instalación del mismo a finales del mes de mayo.

Desde el Ayuntamiento de Ejulve han elogiado el buen trabajo de la empresa, que según ellos, a día de hoy es una de las mejores en telecomunicaciones especializada en el mundo rural. Así mismo, han destacado el buen funcionamiento del anillo de fibra óptica, con el que los trabajos telemáticos de la administración y trámites que se realizan en los diferentes edificios municipales han dejado de colapsarse por la mala conexión, ganando en agilidad y efectividad. Con estas mejoras e inversiones esperan también que los visitantes dispongan de mejores conexiones en los puntos gratuitos, como puedan ser en el estacionamiento de autocaravanas, por ejemplo, atrayendo turistas e inversiones.

El acceso a un internet de alta velocidad y mejor calidad es una de las reivindicaciones que se viene haciendo en los pequeños municipios, a los cuales las grandes compañías no ofrecen servicios, o si lo hacen, no son de las mejores calidades y los precios suelen ser muy elevados, imposibilitando su instalación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.