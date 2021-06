Cervic Environment desarrolla el nuevo mobiliario para el reciclaje en los establecimientos de Areas Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 08:02 h (CET) Areas, líder mundial en Food&Beverage y Travel Retail, ha confiado en el fabricante español Cervic Environment, líder en papeleras y equipamiento para la recogida selectiva, el diseño de un novedoso mobiliario para la recogida segregada de residuos con el que equipar sus establecimientos Marta Álvarez, Responsable de Calidad de Areas afirma que “la incorporación de este novedoso equipamiento forma parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, y de la campaña “Green Attitude”, cuyo objetivo es mejorar la correcta gestión de residuos generados en frontoffice.” Marta Álvarez, añade además que “desde Areas queremos proporcionar a nuestros clientes la posibilidad de segregar los diferentes tipos de residuos generados en nuestros establecimientos a través de mobiliario tematizado y diseñado para facilitar la separación y mejorar la gestión posterior de papel-cartón, envases vidrio y restos, así como disponer de un espacio diferenciado para la eliminación del líquido o hielo excedente de las bebidas, con la finalidad de separarlo del envase y facilitar su gestión posterior”.

El novedoso mueble para recogida selectiva diseñado y fabricado por Cervic Environment ya ha sido instalado en la nueva food court del aeropuerto de Palma de Mallorca, y se irá implantando progresivamente en más establecimientos.

El mueble de recogida combina una cuidada estética con unas excelentes prestaciones, tanto en funcionalidad como en higiene, aspectos muy relevantes para establecimientos con una afluencia elevada de usuarios. Según Gustavo Cerdá, Director General de Cervic Environment, “esta novedosa solución para el reciclaje ha sido desarrollada siguiendo nuestra filosofía que parte de la base de que el diseño es mucho más que la apariencia de un producto, el diseño es sobre todo cómo funciona este producto”.

Para su desarrollo, Cervic Environment ha tenido en cuenta tanto a los usuarios finales, con un diseño práctico e intuitivo, que permita depositar de forma muy sencilla y segregada los residuos, no solo sólidos sino también líquidos, como al personal encargado de mantenimiento y vaciado. En este caso, se han trabajado aspectos como la ergonomía de vaciado mediante puertas frontales, ruedas para su fácil desplazamiento o incorporado en el propio mueble un habitáculo protegido mediante cerradura donde almacenar todos los utensilios como bolsas de basura o productos de limpieza, entre otros.

