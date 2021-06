Cuidum, la empresa líder en asistencia domiciliaria para personas mayores, cumple 6 años Comunicae

martes, 15 de junio de 2021, 12:02 h (CET) Desde su nacimiento en 2015, Cuidum ha ido desarrollando su proyecto con unos valores sólidos hasta convertirse en un referente nacional de la asistencia a domicilio de calidad. En los últimos 6 años más de 600.000 familias se han beneficiado de la propuesta asistencial de Cuidum. La pandemia ha puesto en valor el trabajo de los cuidadores a domicilio y ha supuesto un importante impulso del sector Se cumplen 6 años de la fundación de Cuidum, una empresa especializada en la asistencia domiciliaria que apuesta por la calidad y la profesionalización del sector. Durante este tiempo, un extenso equipo humano ha logrado sacar adelante un proyecto basado en la dignificación de la figura del cuidador, la promoción de la independencia de las personas mayores y el apoyo a miles de familias.

Fundación de Cuidum: ideales que se ponen en movimiento

El origen de Cuidum se remonta a 2015. El equipo fundador de la empresa, formado por Jorge Cantero (CEO) y Pablo Cortés (Country Manager) se conoció durante un evento de emprendimiento. Cada uno procedía de áreas profesionales muy distintas, pero los dos compartían ideas orientadas a un mismo objetivo: impulsar un nuevo modelo de asistencia domiciliaria que respetara por igual los derechos de los trabajadores y las necesidades y decisiones del adulto mayor.

Los fundadores de Cuidum habían vivido muy de cerca la dependencia de algún familiar, por lo que no eran ajenos a los retos a los que se enfrentan a diario miles de familias para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Con el convencimiento de que la asistencia en el hogar es la fórmula más beneficiosa para todas las partes implicadas en el cuidado de personas mayores, los tres emprendedores deciden crear Cuidum, un negocio claramente rentable, no solo desde el punto de vista económico sino desde la perspectiva social.

Recuperando el valor de un sector muy precarizado

Uno de los principales problemas a los que ha tenido que enfrentarse Cuidum a lo largo de estos 6 años ha sido el de la precarización del sector. La economía sumergida ha causado un grave perjuicio a la figura del cuidador profesional y una merma importante en la calidad de los servicios ofrecidos.

Desde el comienzo la empresa ha tenido clara la necesidad de cambio y ha asumido la defensa y la dignificación del trabajo de los cuidadores como uno de sus objetivos prioritarios. Solo de esta manera era posible marcar una diferencia real con respecto a las soluciones asistenciales tradicionales y ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades de estos profesionales y de las familias para las que trabajan.

Fruto de estas convicciones y de una visión renovada de lo que implica la asistencia domiciliaria de calidad, en 2016 Cuidum recibe el Premio Valencia Emprende a la Gestión Empresarial, otorgado por el Ayuntamiento de Valencia a las iniciativas empresariales surgidas del esfuerzo personal.

Hoy ya cuenta con más de 50 trabajadores en plantilla y una base de datos con más de 200.000 perfiles de cuidadores profesionales preparados para asistir al adulto mayor en prácticamente todas las provincias españolas.

Perspectivas de futuro tras 6 años de entrega y dedicación

La constancia tiene su recompensa. Cuidum es actualmente la empresa líder en el sector de la asistencia domiciliaria, con una facturación anual que en 2020 alcanzó los 1,5 millones de euros y que este 2021 tiene previsiones de seguir creciendo. Los buenos resultados económicos han supuesto un importante reclamo para gestoras de fondos de inversión como Bewater Funds, tras valorar a esta startup valenciana como uno de los modelos de negocio con más proyección de futuro en el sector asistencial.

Y ese es precisamente el objetivo de la empresa para los próximos años: seguir creciendo sin perder de vista los valores que han permitido su consolidación en un mercado tan competitivo como necesitado de cambios. No en vano, la emergencia sociosanitaria desatada por la pandemia ha puesto de manifiesto las ventajas de los cuidados de mayores en el propio hogar, los beneficios sociales de la promoción de su autonomía y la seguridad que este tipo de asistencia ha transmitido ya a más de 600.000 familias durante estos últimos 6 años.

Si las perspectivas de futuro son así de positivas no es producto de la casualidad sino del esfuerzo. La vocación y la entrega del equipo Cuidum, su filosofía de trabajo, la apuesta por las nuevas tecnologías y la certeza de que mejorar no es una meta sino un proceso constante, son motivos más que suficientes para que en este sexto aniversario la empresa renueve sus ideales. Aún queda un largo camino por recorrer, y este es el momento de enfrentarse a los próximos retos con la misma ilusión con la que un día comenzó este proyecto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El parking en Madrid ahorra de media 40 minutos de búsqueda de aparcamiento en la calle, según Parkimeter Convivir con un adolescente da 10 reglas de oro para este verano Los nuevos másters y posgrados de la UPC School, una apuesta clara por la empleabilidad El dato en la empresa: 7 claves derivadas del Data&cIA Congress 2021 T-Systems lanza la primera solución de monitorización y medición de cumplimiento de ODS del mercado