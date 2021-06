Jump Into Reality levanta un millón de euros en su primer proceso de financiación Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 16:36 h (CET) La startup tecnológica lidera la aplicación de la Realidad Virtual al mundo de la arquitectura y diseño de interiores. Inversores como Seedrs, WA4STEAM, Runway Investments y Aderis Inversiones han apostado por Jump Into Reality Jump Into Reality, la startup tecnológica especializada en contenidos interactivos y plataformas de Realidad Virtual y Aumentada, anuncia la finalización de su primer proceso de captación de fondos con la suma total de un millón de euros entre deuda y capital.

Entre los principales financiadores se encuentran entidades públicas como ENISA e ICO, a las que se han sumado diversos inversores internacionales como Seedrs, WA4STEAM, Aderis Inversiones, o Runway Investments, cuyo CEO, René de Jong, afirma que "en Internet hemos visto cómo todo ha ido pasando de texto a imágenes y a vídeo. La era de realidad virtual no tardará en imponerse y Jump Into Reality es de los primeros en usarla de una forma práctica, rápida y con una calidad impresionante, por eso confiamos en su proyección de futuro y en sus posibilidades de crecimiento".

Estos recursos financieros se invertirán, fundamentalmente, en asegurar el crecimiento comercial de la compañía a medida que la economía vaya recuperando sus niveles pre-pandemia."Hoy, gracias a nuestra apuesta por la calidad y los desarrollos propios, somos una empresa sólida y de referencia en el segmento del diseño de interiores. Conseguir capital durante la crisis del COVID-19 ha sido una operación desafiante y estamos muy agradecidos por la confianza de nuestros inversores. Este 2021 nos centraremos en ampliar nuestro equipo comercial y de desarrollo de negocio y en afianzar nuestra expansión internacional",explica Linda Facchinetti, CEO de la compañía.

Realidad virtual para el diseño de interiores

Esta inyección de fondos permitirá a la compañía dar un nuevo impulso al crecimiento de JUMP into DESIGN®, su plataforma de realidad virtual en la nube para diseñadores de interiores, única en el mercado. Esta solución permite crear espacios virtuales en segundos, con estancias interactivas y fotorrealistas sobre las que el usuario final puede, literalmente, entrar y moverse por las estancias en 3D, cambiar las condiciones de iluminación interior y exterior o mover las piezas de mobiliario, capturar el resultado y compartirlo con cualquier dispositivo. Entre los partners que ya se han unido a esta plataforma hay marcas del calibre de MADE, Porcelanosa, Kave Home, Vitra, Fritz Hansen, BoConcept, Faro Barcelona, Punt, TecnoGrafica, Desenio, mdf italia, Sancal, Ton, o MarmolSpain, entre otras. Gracias a ellas, el usuario puede elegir entre un catálogo de miles de piezas 3D para diseñar y decorar distintas estancias e, incluso, comprar las piezas elegidas directamente del fabricante.

Jump Into Reality cuenta con la patente internacional de su 'Método de adaptación de la renderización de una escena', la tecnología que permite entregar contenido de alta calidad a casi cualquier dispositivo como, por ejemplo, cascos VR. Esto abre un mundo de posibilidades para el contenido interactivo en tiempo real, así como para las herramientas de productividad.

"Nuestra estrategia a 5 años tiene previsto el despliegue periódico de nuevas funcionalidades en JUMP into DESIGN®, incluida la Realidad Mixta, que permite la total interacción entre espacios reales y objetos virtuales. Estaremos a la altura de lo que nuestros nuevos inversores esperan de nosotros", afirma Gustavo Díaz, CTO de Jump Into Reality.

