Expansión internacional de Affilired con la apertura de una sucursal en América Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 16:43 h (CET) La empresa presidida por Diego Gomila progresa en el cumplimiento del plan estratégico lanzado en 20019 presentado para una remodelación integral de Affilired Affilired retoma la expansión internacional de sus servicios con la apertura de una nueva delegación en México. Esta operación estratégica es la apuesta de Affilired en reforzar su presencia en el continente americano y la expansión de su cartera en dicho continente. La apertura de estas oficinas forma parte del plan estratégico a cuatro años iniciado por Affilired a finales de 2019, siendo uno de los pilares el priorizar México, Brasil, República Dominicana, Colombia y USA como mercados calve en los que Affilired pueda expandirse y consolidarse como empresa especializada en la generación de ventas directas.

Si bien los avances de dicho plan quedaron pausados debido al cierre internacional de turismo causado por el COVID, este paréntesis en la aplicación del plan estratégico fue aprovechado para avanzar en la búsqueda de nuevos talentos y la firma de importantes acuerdos estratégicos, a la espera de la apertura de los mercados. En este momento los síntomas de la recuperación de este sector han reactivado la puesta en marcha de los planes de expansión y de las siguientes fases del plan estratégico de la empresa.

"El plan de vacunación de mercados turísticos clave, tanto en origen como en destino, unido a la progresiva bajada en número de contagios ha reactivado la demanda turística" declara Diego Gomila, CEO y Fundador de Affilired. "En Mayo ya nos hemos encontrado con unas cifras cercanas al 80% con respecto al mismo periodo de 2019, esto teniendo en cuenta que es España, por ejemplo, las principales cadenas hoteleras no han abierto aún ni el 50% de su planta hotelera. La reactivación de la demanda turística es ya una realidad y, siempre y cuando no haya nuevos brotes que escapen a la protección de las vacunas administradas, la evolución será positiva durante los próximos meses. Nuestra expansión en América es clave para un mercado que estará en plena recuperación pasados los meses de verano en los países europeos".

Affilired, con sede en España y con una división en Asia Pacifico, prevé aumentar un 150% su facturación en los próximos años gracias a este plan de crecimiento internacional.

Acerca de Affilired

Affilired es una Agencia de Marketing Digital especializada en generar ventas a comisión. Su objetivo es incrementar las ventas directas a empresas del sector turístico de todo el mundo a través de su solución de conectividad multiplataforma y diferentes herramientas digitales adicionales basadas en el pago de comisión por venta generada. Affilired gestiona con éxito campañas digitales para empresas turísticas líderes como Minor Group, Melià, Iberostar o Millennium Hotels entre otras. Fundada en Mallorca, España, en 2008, Affilired cuenta con una división APAC y con oficinas asociadas en América. Para saber más visitar www.affilired.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.