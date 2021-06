Agora Sant Cugat International School logra el reconocimiento de aulaPlaneta como Escuela Digital Referente Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 16:27 h (CET) Con esta iniciativa, el área de educación de Grupo Planeta quiere dar visibilidad a los centros con proyectos educativos innovadores que avanzan en la digitalización de la educación en sus aulas Agora Sant Cugat International School es un colegio privado con 30 años de trayectoria en el mundo educativo, que ha ido evolucionando hasta consolidarse como un prestigioso centro internacional. El centro tiene como objetivo potenciar el talento individual de cada alumno para que alcance el éxito en todas las facetas de su vida.

Su proyecto educativo es integral e inclusivo y se basa en la excelencia académica, la preparación global, la educación en valores y la formación en áreas que van más allá de las académicas.

Considerado el mejor colegio privado de Barcelona y tercero de España, según el ranking El Mundo 2020, en sus aulas estudian más de 1.500 alumnos en su programa educativo, desde Educación Infantil hasta bachillerato, y es la única institución del área de Barcelona que imparte los tres programas del Bachillerato Internacional (IB).

Agora Sant Cugat International School forma parte del prestigioso grupo educativo Globeducate, que cuenta con más de 50 colegios en España, Francia, Reino Unido, Italia, Andorra, India, Portugal, Canadá y Malasia. Dispone de más de 40 años de experiencia y una comunidad de más de 2.500 profesores y 25.000 alumnos.

Durante al acto de entrega de la placa de aulaPlaneta que distingue al centro como Escuela Digital Referente, su director Vicenç Gandol Casado hizo referencia a los retos a los que el centro tuvo que enfrentarse cuando se decidió dar el salto hacia la digitalización. "No se puede decir que haya sido particularmente fácil, pero tampoco difícil. Fue un reto y un plan que afrontamos con entusiasmo y convencidos de estar haciendo lo que correspondía".

Tras lo vivido durante el confinamiento y posteriormente, "nos alegramos de haber implementado la digitalización, pues fue una de las características que nos permitió estar preparados para afrontar la educación a distancia desde casa desde el primer día", finalizó el Sr. Gandol.

Por su parte, Pablo Lara, director general del Área de Educación de Grupo Planeta, agradeció la colaboración de Globeducate con aulaPlaneta. "Estamos muy contentos con el resultado del proyecto que ha permitido la potenciación del modelo IB que ya había integrado Globeducate". Y quiso destacar muy especialmente, "la colaboración y las facilidades que aulaPlaneta ha tenido en todo momento por parte de Daniel Jones, Vicenç Gandol y Jordi Ros de Agora Sant Cugat para trabajar como un equipo".

Esta distinción del área de educación de Grupo Planeta, en su máxima categoría de 5 estrellas, supone el reconocimiento del colegio Agora Sant Cugat Internacional como centro referente a nivel nacional por la integración de la tecnología en la práctica didáctica para el desarrollo y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

'Escuela Digital Referente' es una iniciativa del área de educación de Grupo Planeta, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de los centros educativos que trabajan por evolucionar y mejorar la educación, a través de la integración en su proyecto educativo de la tecnología y de la mejora de las competencias digitales en sus aulas.

aulaPlaneta impulsa proyectos y desarrolla contenidos y soluciones educativas digitales de carácter innovador, para la evolución y mejora del aprendizaje del alumno. Las propuestas educativas digitales de aulaPlaneta responden al reto educativo actual de formar ciudadanos y profesionales del siglo XXI que puedan afrontar la vida en un mundo lleno de cambios, en el que deberán adaptarse a nuevas tecnologías y a nuevas formas de trabajar.

