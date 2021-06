Riot Games desvela nuevos detalles de la serie de animación sobre el universo de League of Legends: Arcane Comunicae

lunes, 14 de junio de 2021, 12:23 h (CET) Los desarrolladores confirmaron el desarrollo de la serie en las regiones de Piltover y Zaun y se refirieron al protagonismo de las hermanas Jinx y Vi (dos campeonas que los propios Linke y Yee contribuyeron a crear hace una década) Riot Games y Fortiche Production revelan un nuevo clip de vídeo y algunos detalles sobre la inminente serie de animación Arcane que llegará a Netflix y Tencent video este otoño. Lo hicieron en un stream live durante la GeekWeek de Netflix.



Dos de sus desarrolladores han sido los encargados de desvelar – en un video diario- algunos detalles del proyecto. En concreto, Christian Linke, que ha trabajado para Riot Games durante más de 10 años, muy conocido por ser uno de los intérpretes de la banda musical virtual Pentakill, y hoy Productor Ejecutivo de Arcane- y Alex Yee, cocreador de Arcane, responsable durante los últimos 10 años del desarrollo de personajes, voiceover y audio en Riot Games.



“Ya entonces nos constaba que eran especiales – aseguró Linke – siempre han sido favoritas de los fans, y cuando tuvimos que empezar a pensar en quién centrar la serie, en quiénes queríamos hincar el diente, fue una decisión bastante evidente. Estas dos hermanas, con su problemática e intensa relación entre ellas… cada una una luchadora en su estilo… y con tantos rasgos con que empatizar para cualquiera que tenga hermanos, aunque en su caso eso implique lanzadores de cohetes, granadas o guantes de boxeo del tamaño de un coche”.

“Arcane es nuestra carta de amor a los jugadores y fans que, a lo largo de los años, nos han acompañado y han ayudado a convertir League of Legends en el fenómeno que es hoy. Cuando nos decidimos a crear Arcane, sabíamos que queríamos hacer algo que se sintiera como una auténtica representación de los campeones predilectos de la comunidad. Así, conoceremos algunas de sus historias de origen, y los veremos en la actualidad, mientras hacen avanzar el mundo”, destacó Yee.

“El mundo de Runeterra es tan vasto - apostilló Linke - con tantos detalles y campeones llenos de vida. Esto es solo una pequeña ración, el principio de todas las oportunidades narrativas en las que ya estamos trabajando en Riot”.

