​Estrellas españolas que cuentan con su propia máquina tragaperras Con su humor único, Chiquito de la Calzada logró conquistar a toda España con sus frases popularesy sus movimientos de cadera Redacción

lunes, 14 de junio de 2021, 13:36 h (CET) Los juegos de casino han sido una de las formas de entretenimiento más demandadas durante años. En el pasado, aquellos aficionados del sector tenían que ir hasta uno de los establecimientos de juego para disfrutar de ellos. Aunque con la extensión de la tecnología y el uso de la red Internet, han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo versiones digitales disponibles desde cualquier ordenador, portátil, tableta e incluso móvil; desde cualquier momento y lugar. Esto ha hecho que no solo los juegos evolucionen adaptándose a los nuevos dispositivos, sino que también hayan cambiado las temáticas. En la actualidad no solo podemos acceder a juegos clásicos inspirados en figuras básicas o frutas, sino que muchas de ellas se basan en programas de televisión, películas, personajes históricos y estrellas del panorama español como las que veremos a continuación. Chiquito de la Calzada O lo que es lo mismo, Gregorio Esteban Sánchez Fernández, el cómico malagueño que se hizo famoso con 62 años en el programa Genio y Figura. Con su humor único logró conquistar a toda España con frases tan populares como Fistro Pecador y sus movimientos de cadera hacia delante y hacia atrás. Su imagen no solo ha sido utilizada en artículos de merchandising de todo tipo, sino que también cuenta con dos tragaperras online con su imagen: Chiquito y Chiquito y el Tesoro de la Pradera. Máquinas a las que se puede jugar en un casino online español, aprovechando las variedades que estos ofrecen tanto para nuevos usuarios, como para aquellos que llevan tiempo jugando a ellas. Yola Berrocal Otra de las artistas que cuenta con su propia máquina tragaperras es Yola. La cantante, actriz y bailarina de origen madrileño que se dio a conocer por primera vez en el programa nocturno de Javier Sardá, Crónicas Marcianas. A lo largo de su carrera no solo ha conseguido aparecer en una amplia cantidad de series, películas y realities, entre los que están Airbag, Torrente 2 Misión en Marbella (así como en Torrente 4: Lethal Crisis y Torrente 5: Operación Eurovegas) o Supervivientes. Si no que también ha grabado cuatro discos: uno con las Sex Bomb (grupo formado junto a Sonia Monroy y Malena Gracia), otro con Atrevidas (con Sonia Monroy), y dos en solitario. Su fama ha hecho que los desarrolladores hayan puesto el ojo en ella como protagonista del juego de casino que lleva su nombre (en la que ejerce el personaje de sheriff del pueblo) y que se ambienta en el lejano oeste. En él podemos elegir jugar tres minijuegos diferentes: Tiro al blanco, Forajidos o Duelo. Maria Lapiedra La catalana licenciada en Filología cuenta con experiencia en varios sectores: desde el del emprendimiento con su propia tienda de moda online, hasta su faceta de escritora. Entre sus novelas están Mi mundo de plástico. También ha participado en programas de televisión como el reality Supervivientes o el programa del corazón Deluxe de Telecinco. Su máquina tragaperras, Maria Lapiedra en Troya es una vuelta a los clásicos, ya que se basa en las primeras máquinas que utilizaban frutas y diamantes, aunque está ambientada en la Antigua Grecia. Además, cuenta con cinco minijuegos a los que se pueden acceder de manera aleatoria.

Estos son solo algunos de los personajes a partir de los que la industria ha creado juegos de este tipo de plataformas, pero no los únicos. Otros nombres que podrás encontrar son los del vidente Sandro Rey o el mítico Manolo el del Bombo.

