Los tatuajes son más que tendencia pero, ¿cómo se cuidan? Hasta el día 15 es muy importante la limpieza y protección de la piel

lunes, 14 de junio de 2021, 13:09 h (CET) Tatuarse está muy de moda. Se estima que el 40 % de la generación Millennial y el 35 % de la Generación Z tiene, al menos, un tatuaje. Pero, ¿cómo se cuidan?



El cuidado del tatuaje requiere paciencia para que quede perfecto. Así lo podrás exponer sin miedo y con mucho orgullo una vez que esté totalmente curado. Hay muchas preguntas acerca de cómo curarlos, especialmente los primeros días u horas. Para que puedas cuidar bien tu tatuaje y lucirlo lo antes posible, esta guía te ayudará con los pasos a seguir. ¿Qué sentirás en la zona del tatuaje? Con un tatuaje recién hecho en tu piel, la sensación será muy similar a la de una quemadura solar. El área estará un poco roja y con tendencia a sentir picor, aumentando los deseos de rascarse. Con el paso de los días es más probable que la piel empiece a secarse y a descamar, aumentando aún más el picor.

Descuidar el cuidado de la piel en este momento podrá causar infecciones, pero también pérdida de color e imperfecciones en el tatuaje que se podrán evitar siguiendo los consejos del artista. Cuidados generales a no olvidar Los días posteriores a la realización del tatuaje hay algunos cuidados básicos que serán imprescindibles para que el color no pierda su vitalidad. Evitar piscinas y playas, además de la exposición solar, son de esos cuidados que no debemos olvidar. De hecho, sería conveniente no exponerse al sol durante el primer mes ni mantenerlo húmedo durante ese tiempo. El cloro de las piscinas tampoco es beneficioso para tu piel en este momento.

Aunque mojar en exceso el tatuaje no es adecuado, te podrás duchar sin problema. La piel debe estar limpia para facilitar todo el proceso de curación. Espera por lo menos un par de horas hasta ducharte sin miedo, pero no utilices esponjas (es preferible lavarte de forma delicada con las manos bien lavadas).

En cuanto a la ropa, elige mejor materiales de fibras naturales, como el algodón. La piel necesita respirar para una correcta cicatrización y una tela que permita la correcta transpiración de la piel mantendrá la zona seca durante más tiempo. Hidratación Hasta el día 15 es muy importante la limpieza y protección de la piel en la zona del tatuaje, a partir de este día el foco se debe centrar en la hidratación.

Si durante el periodo anterior no te has rascado las costras, el tatuaje estará ahora casi curado. Debes mantener la zona siempre bien hidratada y en breve harás tu vida normal luciendo tu impecable tatuaje.

La hidratación correcta con una crema adecuada, sin químicos ni olores añadidos, ayudará a que la piel se siga curando y a que el tatuaje no pierda el color con el tiempo.

Como has podido ver, el proceso de curado completo de 30 días es muy importante, no solo por las infecciones, también para que el resultado final sea realmente bueno. Tener paciencia y cumplir con las recomendaciones del tatuador hará que tu tatuaje se mantenga perfecto y evitarás pérdida de color u otras imperfecciones.

