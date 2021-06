Abaratar los costes en una obra es posible

Cuando se trata de hacer una obra, la prioridad común para todas las partes implicadas es abaratar todos los costes que sean posibles. Aunque todas las actividades de construcción tienen un precio más o menos establecido, siempre es posible reducirlo siguiendo unas sencillas indicaciones o consejos.

En primer lugar, encontramos el precio de los materiales necesarios. Estos materiales son los que son, y en la mayoría de los casos no se puede prescindir de ninguno de ellos. No obstante, sí que se pueden conseguir a mejor precio.

Por ejemplo, en el caso de los andamios, cuando se trata de una obra pequeña y no se va a utilizar repetidamente, se puede adquirir un andamio de segunda mano. Lo que hay que tener muy presente en caso de hacerlo, es que es completamente necesario adquirirlo de profesionales del sector que sepan aconsejar en lo más adecuado según las necesidades del cliente y de la obra que va a realizar. Y, sobre todo, que cumpla con todas las normativas de seguridad y las revisiones necesarias a las que haya tenido que enfrentarse. El estado de un andamio es primordial para evitar accidentes y cuidar de la seguridad y la capacidad de hacer un buen trabajo de los obreros.

Comparar es algo que debe hacerse con cualquier material o servicio requerido para una obra. Dentro de los proveedores legales, los precios que se pueden encontrar son muy diversos. Por este motivo, es una buena opción invertir más tiempo en encontrar productos y materiales cuya relación calidad precio sea la mejor posible.

Aunque se confíe completamente en el equipo, tener un supervisor de la obra puede ayudar a eliminar gastos. El trabajo del supervisor será, además de adaptarse a los tiempos dados, asegurarse de que no se gaste más material del necesario y que no se desperdicien los recursos. Optimizando las herramientas que se tienen al alcance para llevar a cabo el trabajo, se podrán evitar costes innecesarios, como renovación de material que todavía se podía seguir utilizando.

Con este mismo motivo, también es importante tener una metodología de trabajo clara y que todo aquel que esté implicado en el proceso de construcción la conozca antes de empezar el trabajo. Existen algunas ocasiones en las que la única solución es improvisar, como cuando se encuentra algo que no se esperaba durante la obra. No obstante, las improvisaciones suelen conllevar gastos. Por esta razón, tener una metodología y pensar de antemano en estos problemas que pueden surgir, ayudará a evitar esos gastos o, al menos, a tenerlos previstos para que no afecten al proceso de construcción más de lo que deberían.

Como en muchos sectores, utilizar materiales y recursos locales es también una forma de ahorro. Por ejemplo, se evitan así costes de logística y envío de materiales desde otros lugares. Por lo tanto, lo mejor es buscar entre las empresas locales, siempre estando seguros de su fiabilidad, tanto como empresa como con la calidad de los productos que ofertan.

En el caso de ser quien contrata a una empresa para hacer una obra en casa o en algún local, también será importante participar activamente y solicitar que se lleven a cabo estos procesos para evitar gastos extra y que podrían haberse ahorrado. Además, la comunicación habitual entre el arquitecto, la empresa de construcción y el cliente es esencial, teniendo claros los plazos límite, los presupuestos que se manejan y las necesidades de cada una de las partes.