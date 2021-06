Microblading: la técnica de realce estético estrella del verano del 2021, por VLUN Microblading Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 17:15 h (CET) La micropigmentación o Microblading, es la técnica de realce estético que más se va a demandar en el verano del 2021. Vlun Microblading, el mejor centro microblading de Madrid, desvela las claves de este fenómeno Tras un prolongado periodo de restricciones de la movilidad y con el relajamiento de estas medidas preventivas sanitarias; la llegada del buen tiempo del verano impulsa a las personas a viajar, pero muy especialmente a salir.

Recuperar la normalidad y retomar la agenda social hace que las personas incrementen las visitas a sus centros de belleza y estética, para el mantenimiento y realce de la imagen.

Microblading: la técnica estrella del verano del 2021

A tenor de la opinión de los expertos, la técnica estrella de belleza del verano del 2021 será, sin lugar a dudas, el Microblading.

Esta técnica de micropigmentación de las cejas consiste en la implantación de trazos que, siguiendo la trayectoria natural del pelo, consiguen que la ceja luzca más poblada y con la estructura que mejor encaje con la fisonomía de la persona. Se trata de una laboriosa disciplina que, dibujando pelo a pelo, logra corregir o reconstruir casi al completo unas cejas que, por el transcurso del tiempo, o por otras razonas hayan podido perder su densidad o forma.

Unas cejas tupidas y bien definidas dotan al rostro de una jovialidad y belleza propias de las adolescencia, siendo un recurso muy empleado no sólo por modelos y profesionales del mundo de las pasarelas, la televisión, el cine o el espectáculo, llegando a pasar por Vlun Microblading, el mejor centro microblading Madrid, famosos como Rocío Flores, Teresa Bueyes, Susana Bicho, Anabel Pantoja, Susan Megan, entre muchas otras personalidades que el citado centro de belleza no puede desvelar.

Vlun Microblading destaca que la demanda de microblading no deja de crecer en Madrid, siendo solicitado este servicio no sólo por mujeres, sino también por un público masculino cada vez más concienciado con los beneficios y la importancia del cuidado de la estética masculina.

Vlun Microblading es hoy el centro estético especializado que más tratamientos de microblading realiza en Madrid y en toda España, habiéndose consolidado como el mejor centro del sector: "nuestra clínica de microblading cuenta con cinco gabinetes individuales y seis técnicos cualificados; un gran equipo que nos permite atender a la gran demanda actual sin descuidar la atención personalizada y la calidad del servicio que prestamos desde que abrimos nuestra clínica, que para este tipo de tratamiento resulta imprescindible. A diario recibimos personas llegadas de toda España e incluso del extranjero, muchas de ellas animadas a realizar el tratamiento tras conocer los resultados que mostramos en nuestras redes sociales. Tener nuestro centro a solo cinco minutos de Atocha, hace que sea muy cómodo para nuestros clientes venir a recibir el servicio" señalan desde Vlun Microblading.

Especialistas en microblading

Los expertos del sector recomiendan que se opte por clínicas y centros especializados, dado que esta técnica requiere de personal cualificado y de unas instalaciones especialmente preparadas.

"La especialización no sólo garantiza el mejor servicio, sino que además ofrece el mejor resultado, de ahí que nuestro centro reciba numerosos clientes que vienen a que solucionemos el mal trabajo realizado por pseudo profesionales, habiéndonos consolidado como especialistas en la eliminación de Microblading" concluyen desde Vlun Microblading.

