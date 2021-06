Mudanzas Virgen de Luján: El Covid-19 y el teletrabajo aumentan las mudanzas en España Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 13:08 h (CET) Casi un millón y medio de españoles cambiaron de vivienda el pasado año, y las previsiones para este mercado sugieren que la tendencia crecerá en 2021, en claro beneficio de los servicios de mudanzas El mercado de la vivienda en España pasa por un momento convulso, y la actual oleada de mudanzas aparece como uno de sus síntomas más evidentes, a consecuencia de la búsqueda de seguridad fuera de los centros urbanos y de la normalización del teletrabajo por el coronavirus. Sin embargo, elegir empresa de mudanzas será una decisión crítica en los próximos meses por las restricciones anticovid. Referentes del sector como Mudanzas Virgen de Luján recomiendan priorizar la implicación, la adaptabilidad y la experiencia de la compañía en el proceso de selección.

El trabajo a distancia, que ha sumado un millón de personas en el último año según Adecco, ha posibilitado la vida en las afueras de Barcelona, Madrid y otros municipios con altas densidades de población, razón por la que casi 1,5 millones de españoles cambió su residencia durante la emergencia sanitaria. Así lo revela un informe de la división del hogar de Línea Directa, subrayando que la búsqueda de seguridad frente al Covid-19 es el principal motivo.

España no es un caso aislado en este fenómeno, popularmente denominado 'coronaéxodo', que se acentúa en grandes metrópolis como Hong Kong, Nueva York o San Francisco. En esta desocupación acelerada han influido también las presiones económicas debidas a la sangría de despidos a nivel mundial. Un efecto colateral de esta realidad es la caída generalizada del precio de los alquileres, con desplomes de hasta el 10% en urbes como la capital española, de acuerdo a la plataforma Pisos.com.

El contrapunto de las tarifas del alquiler son las solicitudes de mudanzas, que se incrementaron un 39% durante el pasado año, según el portal ProntoPro. En concreto, las consultas de información vinculadas a este servicio repuntaron de mayo a octubre y podrían continuar al alza en 2021.

Elegir empresa de mudanzas, una decisión crítica en 2021

La movilidad limitada y otras restricciones anticovid siguen dificultando las mudanzas entre determinadas provincias y CCAAs, aunque la precaución sanitaria y el uso de justificantes —como el contrato de alquiler— hacen factible este proceso. Sin embargo, la falta de puntualidad, los errores en el embalaje o los retrasos durante el traslado serán especialmente críticos este año.

Para los profesionales de Mudanzas Virgen de Luján, especializada en servicios de mudanzas integrales de alcance nacional e internacional, la adaptación a las necesidades del cliente es un valor a considerar. Porque no todos los proveedores de este servicio están capacitados para reubicar bienes alejados del ámbito doméstico, como los existentes en oficinas, empresas o administraciones públicas. Así, en esta empresa sevillana "nos encargamos de todo su material con una atención y asistencia personalizada", además de extremar el cuidado en "el manejo de todo el material que requiera de un trato especial como pueden ser obras de arte, laboratorios, transporte de objetos pesados, etcétera, que son realizados bajo las más rigurosas normas de seguridad", en palabras de su equipo profesional.

Mudanzas Virgen de Luján también hace hincapié en el embalaje por su valor preventivo. "Sabemos que el paso más importante en toda mudanza es el embalaje de sus pertenencias. Es por ello que embalamos uno a uno todos sus enseres protegiéndolos completamente de cualquier desperfecto con cartón", señala desde esta empresa, pionera en el uso de cartón en el proceso de embalaje, "mientras que las demás empresas embalan su mobiliario con las mantas convencionales quedando expuesto a golpes y arañazos".

La implicación total es otra característica deseable en cualquier proveedor de mudanzas. Por ejemplo, en caso de requerir un traslado internacional, la empresa debería responsabilizarse de que "sus pertenencias viajen seguras hacia donde usted desee", ofreciendo además "asesoramiento en trámites de Aduana y un personal altamente cualificado y experimentado que le brindarán una mayor tranquilidad", advierten desde Mudanzas Virgen de Luján.

Acerca de Mudanzas Virgen de Luján

Mudanzas Virgen de Luján es una empresa sevillana especializada en servicios de mudanzas integrales de alcance nacional e internacional y en el alquiler de guardamuebles y montamuebles. Con más de 20 años de experiencia, se distinguen por su personal cualificado, una infraestructura de máxima excelencia y la relación calidad-precio más ajustada de su sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.