Claves sobre la Ley de la Segunda Oportunidad

viernes, 11 de junio de 2021, 12:52 h (CET) La Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en una de las ayudas más populares de los últimos tiempos, sabiendo que se trata de un gran impulso para aquellas personas o empresas que han acumulado una gran cantidad de deudas y, por consiguiente, no pueden hacer frente a ellas.

A medida que han ido pasando los años, hay que decir que muchas personas y empresas en España han sufrido notablemente las consecuencias de la crisis económica. Si bien, todo esto estalló a partir de 2008, años después, no se ha dado mucha más tregua, con el añadido de la gravedad que trae al sector empresarial la pandemia provocada por la Covid-19.

Es precisamente en este contexto donde muchas entidades, principalmente pymes, así como trabajadores autónomos, han visto cómo poco a poco sus negocios y actividad han ido mermando, lo que conlleva no solo al cierre del mismo, sino también a acumular grandes deudas por la imposibilidad de pagos, debido a los pocos ingresos generados.

Es aquí donde entra en juego lo que se conoce como ley de segunda oportunidad. Una normativa legal que nació con el objetivo de poder ayudar a los colectivos deudores y que puedan contar así con un impulso para hacer frente a las deudas acumuladas y sobre todo, tener la posibilidad de empezar de cero, sin arrastrar problemas económicos.

Esta ley lleva vigente desde hace tiempo, no obstante, cada vez se ha hecho más popular. Una normativa que salió de parte de los organismos gubernamentales, denominándola como Ley 25/2015 de 28 de julio, aunque popularmente es llamada como de Segunda Oportunidad. Datos principales sobre la Ley Cuando se habla de la Ley de la Segunda Oportunidad, se está haciendo referencia a una normativa en la que se establecen los procesos que se pueden llevar a cabo para hacer frente a deudas de grandes cantidades. Procedimientos que generalmente están enfocados a empresas y trabajadores autónomos, quienes también pueden acogerse a la ley los particulares.

De esta forma, se cuenta con una ayuda extra, a través de la cual los afectados pueden pagar sus deudas, también incluyendo a aquellos que se encuentran en concurso de acreedores.

Se trata de una herramienta muy efectiva y útil con la que estas personas que presentan graves problemas económicos, puedan cumplir al 100% con sus obligaciones en relación con las deudas. ¿Cómo acogerse a la normativa? Sin duda alguna, las personas y empresas que cuentan con una gran cantidad de deuda, tienen en esta normativa un recurso excepcional para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a la Ley, puesto que, para acogerse a ella, hay que llevar a cabo una serie de pasos y cumplir algunos requisitos esenciales.

En primer lugar, una de las cosas que hay que hacer es contactar con profesionales del sector, que sepan en todo momento cómo llevar a cabo el procedimiento sin ningún tipo de problema. Sin ir más lejos, desde Deudafix ofrecen estos servicios con la mayor calidad posible, asegurando todas las garantías y con un trato personalizado en todo momento.

Una vez que se cuente con estos expertos en el sector, el siguiente paso será analizar si, verdaderamente, el afectado cumple los requisitos para poder acogerse a esta normativa. ¿Cuáles son esos requisitos? Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta si una empresa o persona necesita acogerse a esta ley, es saber de manera detallada a qué cantidad asciende la deuda. En este sentido, aquellos que necesiten acogerse a la normativa, deben saber que la cuantía total de la deuda no podrá ser superior, en ningún caso, a los 5 millones de euros.

Por otro lado, también hay que ver qué actitud ha tenido el deudor durante todo ese tiempo, puesto que según dicta la normativa, hay que demostrar que la persona ha tenido buena fe y ha hecho todo lo posible para pagar la deuda, aunque finalmente no haya tenido éxito.

Finalmente, hay que analizar el patrimonio que tiene la persona que acumula la deuda, ya que se deberá poner a disposición de los acreedores y, si ese patrimonio no cubre la deuda, entonces estará disponible la Ley de la Segunda Oportunidad para ellos.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

