​La SEEN lidera acciones para mejorar la asistencia de las personas con diabetes Es uno de los grupos que más ha sufrido durante la pandemia Francisco Acedo

viernes, 11 de junio de 2021, 12:39 h (CET) Según observaciones clínicas, uno de los grupos que más ha sufrido durante la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha sido el de las personas con diabetes. La investigación demuestra que esta enfermedad se asocia con un mayor riesgo de gravedad y mortalidad si se contrae la infección por SARS-CoV-2, especialmente aquellos pacientes con peor control metabólico y exceso de peso.



Por ello, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) en colaboración con la Federación Española de Diabetes (FEDE) han delimitado los puntos fuertes y las posibles mejoras del Sistema Nacional de Salud en cuanto al abordaje de la diabetes, especialmente enfocado en tiempos de pandemia.

No obstante, esta sociedad científica ya venía abordando este asunto desde 2019, aunque no fue hasta mediados de 2020 cuando puso en marcha una iniciativa con el objetivo de alcanzar una mayor concienciación de las instituciones ante la necesidad de mejorar el abordaje de la diabetes y de poner en valor a los médicos especialistas en Endocrinología y Nutrición frente a otros profesionales sanitarios que también intervienen en la asistencia a las personas con esta patología.

Para cumplir estos propósitos, la SEEN ha elaborado el documento ’15 claves para replantear el abordaje de la diabetes adaptado a la era COVID-19’ que recoge los aspectos que “se consideran de máxima urgencia y sobre los que es necesario que las autoridades sanitarias lleven a cabo actuaciones de manera lo más inmediata posible”, expresa la SEEN. “La elaboración de este documento ha supuesto una gran oportunidad para elevar el perfil de los endocrinólogos ante los decisores políticos en la revisión del SNS y los sistemas regionales de salud en el abordaje de la diabetes y su coordinación”. manifiesta la SEEN. Claves del abordaje de la diabetes

Los puntos que recoge esta guía pretenden:

Realizar un enfoque holístico de las personas que presenten síntomas de la COVID-19. Mejorar el acceso de las personas con diabetes a sus especialistas. Reconocer el papel esencial de los especialistas en Endocrinología y Nutrición en el abordaje de la COVID-19. Impulsar las nuevas tecnologías y los sistemas de salud digital, accesibles y adaptados a las personas con diabetes, especialmente a las personas mayores que padecen esta patología. Implantar de manera homogénea unos sistemas de telemedicina adecuados, interconectados e integrados en la historia clínica digital, en todas las CC.AA. Establecer nuevas modalidades de atención urgente. Impulsar y fomentar los hospitales de día de diabetes y asegurar una adecuada accesibilidad. Asegurar unos modelos eficaces de coordinación entre los especialistas de Endocrinología y Nutrición y los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Potenciar la formación e implicación de Enfermería y educadores en la asistencia a la diabetes. Mejorar la conexión entre los sistemas de salud y las residencias de mayores. Generar sistemas en los que los especialistas de Endocrinología y Nutrición colaboren de manera eficaz con otros especialistas. Actualizar la Estrategia de Diabetes del Sistema Nacional de Salud para adecuarla a los grandes avances desarrollados en este ámbito desde su última revisión en 2012. Reconocer el valor estratégico de las asociaciones de pacientes con diabetes por su labor de formación e información. Consolidar la participación de las asociaciones de diabetes en el Sistema Sanitario y Sociosanitario asegurando un modelo participativo. Promover la equidad en el acceso a la innovación y a las prestaciones y servicios, analizando y valorando las diversas medidas autonómicas de racionalización. Tras la definición y creación de estas claves, se han llevado a cabo una serie de contactos para presentarlo a las principales autoridades sanitarias nacionales y autonómicas, y a otras sociedad científicas que colaboran y trabajan en el abordaje de esta patología. Así, y con el fin de enfatizar el diálogo, se ha establecido una colaboración habitual entre Atención Primaria y servicios de Endocrinología y Nutrición. Estas pautas juegan un rol importantísimo ya que mejoran la asistencia sanitaria de las personas con diabetes, que se evidencia con la mejora del acceso a los servicios sanitarios, la facilidad del acceso a la telemedicina o la buena coordinación con los servicios de Atención Primaria. Además, con el objetivo de seguir presentando esta propuesta, se ha celebrado la jornada: “Excelencia en el abordaje de la diabetes en tiempos de COVID-19”, que ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y que ha reunido a las principales autoridades sanitarias regionales, representantes de sociedades científicas, al Dr. Rafael Bengoa, director de SI-Health; y a Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, entre otros.

