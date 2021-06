La inversión en franquicia vuelve a acelerarse según informan desde la consultora Tormo Franquicias Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 10:03 h (CET) Algunos de los sectores en franquicia más favorecidos y en pleno auge son determinados conceptos de restauración, food delivery y última milla, inmobiliario o formación on line “Estamos asistiendo a un crecimiento de la demanda de inversiones en franquicia como si estuviéramos en plena normalidad anterior al coronavirus”. Eduardo Tormo, fundador de Tormo Franquicias Consulting y Crowdfranquicias Capital, indica que “no solo crece el número de emprendedores e inversores que se incorporan en el sistema con la adquisición de diferentes modelos de negocio, sino que también el número de empresarios que optan por crecer en franquicia no deja de aumentar. Ello favorece una oferta cada vez más amplia y plenamente actualizada”.

Entre los sectores más favorecidos y en pleno auge se encuentran según cita Eduardo Tormo, determinados conceptos de restauración, food delivery y última milla, inmobiliario que vuelve a relanzarse, servicios y cuidado personal y también formación on line.

Por otro lado, la oferta de locales que durante este tiempo ha gozado de una cierta disponibilidad vuelve a endurecerse y presentar gradualmente las dificultades de antaño.

No todos los sectores y negocios en franquicia van a disfrutar de las mismas oportunidades. Hay sectores que salen favorecidos, mientras otros están todavía lejos de conseguir unos mínimos equivalentes. Por otro lado, los nuevos conceptos de negocio que están apareciendo en el mercado están plenamente adaptados a la situación postpandemia.

Para Tormo Franquicias Consulting este es un sector de oportunidades abierto a la inversión y abierto a todo tipo de emprendedores. Se dan cita todos los negocios posibles e imaginables y presenta el entorno más favorecedor para todas las pequeñas y medianas empresas con vocación de crecimiento. En muy pocos sectores de actividad es posible crecer como lo han hecho empresas como: 100 Montaditos (Grupo Restalia), Llaollao, Kid&Us, Granier, Mox, Marco Aldany y otras muchas más que empezaron con muy poco y escasos recursos en sus inicios hasta lograr alcanzar la posición que hoy ocupan.

Este es un momento de oportunidades para muchas empresas franquiciadoras. Eduardo Tormo así lo cree y afirma: “El momento en franquicia siempre es ahora. Todas las empresas que hemos visto triunfar han tenido plena confianza en sí mismos, en sus proyectos y en su fortaleza para superar cualquier tipo de adversidad. Sus decisiones siempre han venido acompañadas por su entusiasmo y su pasión por los negocios que han creado y gestionan”.

En palabras de Tormo “el auténtico reto es ser capaces de convertir una pequeña empresa de éxito comercial en una organización empresarial desde los inicios”. Y este es el momento en el que muchas empresas, emprendedores e inversores se encuentran en estos momentos.

Tormo Franquicias Consulting es la principal consultora de franquicias en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

Crowdfranquicias Capital es la primera “aceleradora” especializada en impulsar el desarrollo de empresas que presentan un amplio potencial de crecimiento en franquicia. Pertenece al grupo Tormo Franchise.

