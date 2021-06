Atos coordina el proyecto europeo FlexiGroBots para fomentar el uso de la robótica en la agricultura Comunicae

miércoles, 9 de junio de 2021, 17:48 h (CET) Atos anuncia que está coordinando y contribuyendo activamente al proyecto europeo "FlexiGroBots", que se desarrollará entre otras localizaciones en la bodega Terras Gauda de Galicia. Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a los fabricantes de robots, ingenieros y proveedores de servicios para construir e implementar sistemas basados en múltiples robots para la industria agroalimentaria con el objetivo de ayudar a los agricultores en su trabajo diario Financiado en el marco del programa Horizonte 2020, el proyecto desarrollará una plataforma innovadora para facilitar el uso de la robótica a través de tres proyectos piloto a gran escala en Europa.

En el caso concreto de España se ha elegido las Bodegas Terras Gauda un grupo constituido por cuatro bodegas que tiene presencia en las cuatro principales zonas vinícolas de España y en la actualidad comercializa alrededor de 2 millones de botellas en más de 45 países. El piloto contará también con la colaboración de otros dos socios españoles: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la empresa Seresco.

La adopción de nuevas tecnologías en el sector agrícola ha aumentado en los últimos años, desatando un nuevo paradigma: la “agricultura 4.0” donde la robótica, la Inteligencia Artificial y la automatización juegan un papel fundamental en el manejo de cultivos y la agricultura de precisión al abordar las necesidades de monitorización y la toma de decisiones en tiempo real. Sin embargo, los sistemas actuales de robots carecen de flexibilidad, ya que están diseñados para llevar a cabo misiones muy específicas y no pueden asumir otras tareas ni cooperar con otras tecnologías robóticas, lo que genera una falta de retorno de la inversión para los agricultores.

El proyecto FlexiGroBots tendrá una duración de 36 meses con el objetivo de desarrollar y validar una plataforma abierta que apoye la creación de sistemas multi-robot flexibles y heterogéneos que permitan la cooperación y autonomía de múltiples robots. Los robots incluyen UAV (vehículos aéreos no tripulados) y UGV (vehículos terrestres no tripulados).

Dentro de FlexiGroBots, el grupo de investigación e innovación de Atos actúa como coordinador del proyecto, garantizando la ejecución de las actividades planificadas y el seguimiento y supervisión global del proyecto. Atos ayudará a realizar el análisis de los requisitos, a diseñar la arquitectura de referencia, liderará su implementación y sincronizará los tres pilotos. Actúa como líder técnico y principal contribuyente en el desarrollo de capacidades de control de misiones robótica para el diseño, planificación y supervisión de operaciones heterogéneas de múltiples robots, incluidos los servicios robóticos habilitados por técnicas de Visión por Computador y análisis de datos geoespaciales. Como miembro de la International Data Spaces Association (IDSA), Atos también trabaja en el desarrollo de componentes habilitadores para la creación de espacios de datos industriales adaptados al contexto agrícola, lo que permite un intercambio seguro de información entre varias partes interesadas dentro del sector agroalimentario.

"Este proyecto encaja perfectamente con el objetivo de Atos de contribuir a la digitalización de las industrias europeas, incluida la agricultura, mediante el desarrollo de aplicaciones y servicios innovadores basados en inteligencia artificial, datos y robótica de confianza”, comenta Daniel Calvo Alonso, responsable de la unidad de Inteligencia Artificial, BigData y robótica del Departamento de Investigación e Innovación de Atos y coordinador del proyecto FlexiGroBots.

La plataforma FlexiGroBots se validará en tres proyectos piloto reales:

(España): Demostrar la alta capacidad y versatilidad de los robots para realizar diferentes tareas en viñedos, contribuyendo a la calidad de la uva para la producción de vino y a la rentabilidad económica general. Campos de colza (Finlandia): Demostrar la gestión de plagas en tiempo real y la robotización de flotas de maquinaria pesada en pastizales.

(Finlandia): Demostrar la gestión de plagas en tiempo real y la robotización de flotas de maquinaria pesada en pastizales. Campos de arándanos (Serbia y Lituania): Demostrar el potencial de las soluciones robóticas innovadoras, con técnicas avanzadas de detección remota, deep learning y apoyo a la toma de decisiones, en el cultivo de arándanos.

