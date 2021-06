​Sencillos momentos Se queda todo en cuento Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 9 de junio de 2021, 02:03 h (CET) La vida está hecha de sencillos momentos, instantes serenos que llenan mis cuentos, campos de batalla, sucesos ciertos naciendo y viviendo. Son recuerdos y eso es lo que somos, tormento, malestar, gloria, risa, diversión, lágrimas y la ley del silencio que permite revivir y sentir de nuevo. ¿Por qué hacer esfuerzos de memoria, si los hechos ya han cumplido su ciclo vital?, torpeza, ignorancia, fracasos, suspensos. Loca, masoquista, idiota y otros calificativos, no sé, es lo que soy. Bueno, loca no, muy cuerda es lo que soy. Jamás necesité ni necesitaré Psiquiatría para mí cordura. Ojalá fueran otros que conozco y veo a diario, a tratarse.

