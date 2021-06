Guillermo Pujadas, de 21 años, dirigirá Adecco España durante un mes Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 16:39 h (CET) El joven barcelonés que ha resultado elegido entre casi 10.000 inscritos en el programa, liderará la compañía junto al actual director general, Íker Barricat. "CEO por un mes" es una iniciativa mundial del Grupo Adecco que tiene como objetivo brindar una oportunidad laboral única a jóvenes de 47 países en los que trabaja el grupo. Cada uno de ellos elige al que será su presidente durante todo un mes Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, en su apuesta por atraer y fomentar el talento de los jóvenes, convocó el pasado mes de enero por séptimo año consecutivo, ‘CEO por un mes’. A través de esta iniciativa, la compañía centra su atención en los jóvenes y les brinda la oportunidad de presidir el grupo durante un mes.

Guillermo Pujadas, un joven barcelonés de 21 años, ha sido nombrado CEO de Adecco España durante un mes. A lo largo de este periodo de tiempo, Pujadas acompañará a Iker Barricat, actual director general del Grupo Adecco en España, en su jornada laboral. Además, compartirá su frenética agenda, asistiendo a reuniones, formando parte activa de conferencias, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de casi 2.000 personas.

Pujadas tendrá así un acercamiento transversal al mercado laboral que le proporcionará la experiencia y competencias necesarias para convertirse en un mejor candidato en su futuro profesional. Y es que este proyecto impulsa el desarrollo de habilidades tan importantes como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipo o el control del estrés.

Pujadas ha sido seleccionado entre casi 10.000 participantes en España que se inscribieron en un proceso que finalizó el pasado 10 de junio. Este año, el proceso de selección ha sido distinto, pues, debido a la pandemia que afecta España y a gran parte de los países implicados, ha tenido que ser virtual. De este modo, un jurado compuesto por directivos de siete grandes empresas de diferentes sectores y expertos del Grupo Adecco midieron el pasado mes de mayo las capacidades de los aspirantes a CEO de la compañía procedentes de todo el país. Lo hicieron mediante Riders of History, una herramienta de evaluación grupal y online creada por el propio Grupo Adecco.

De entre todos los jóvenes con talento, cuatro asistieron a la Gran final: Alba Cameron, Laura Rosillo, Victoria Hinkovska y Guillermo Pujadas. Tras varias entrevistas con expertos en recursos humanos y otra con el actual director general de Adecco España, Iker Barricat, Pujadas ha sido el joven seleccionado para convertirse en CEO de Adecco por un mes, en una final muy reñida.

Ahora, Pujadas trabajará como CEO en Adecco España durante 30 días y tendrá la posibilidad de convertirse también en CEO mundial de la compañía y ser la mano derecha de Alain Dehaze, presidente del Grupo a nivel global. Para ello, tendrá que luchar por ser uno de los 10 mejores presidentes –de entre los 47 que han sido nombrados en todo el mundo-. Si lo logra tendrá la posibilidad de asistir al bootcamp que se celebrará este verano y del que saldrá el presidente mundial de Adecco por un mes.

El nuevo CEO por un mes: Guillermo Pujadas

Guillermo es un joven de 21 años natural de Barcelona. Graduado en International Business por la Universidad de Barcelona, este catalán estudió un año en la Escuela de Negocios Haas (Universidad de California) y reside actualmente en la capital de España. Es cofundador y presidente de la UB Business Society, una comunidad que busca aumentar la participación de los estudiantes en el ámbito empresarial.

Sobre CEO por un mes, Pujadas destaca que “es una oportunidad única para vivir con mis propias pieles todo lo que conlleva ser CEO, el sueño y objetivo profesional que tengo a largo plazo. Ser CEO es algo que, a no ser que montes tu propia empresa, no se consigue hasta un plazo relativamente largo de tu carrera profesional. Poder vivirlo en mis “early 20s” es algo único”, explica sobre el proceso.

Además, al ser nombrado el nuevo CEO por un mes del Grupo Adecco, Pujadas destacó la importancia de la perseverancia en todos los aspectos de la vida, pues para él esta era la tercera ocasión en la que se presentaba al programa. “Cada año, he ido mejorando mi perfil hasta que, por fin, he conseguido mi objetivo”, sentenciaba.

Íker Barricat, director general de Adecco, ha destacado sobre la elección de Pujadas que “cada año es impresionante ver el excelente talento juvenil que tenemos en nuestro país y poder trabajar codo a codo con estos jóvenes. Tras recibir casi 10.000 candidaturas, la elección de una única persona es muy difícil, pero Guillermo ha destacado especialmente por su talento, actitud y perseverancia que, estamos seguros, junto a su experiencia en Adecco, harán de él un excelente profesional capaz de afrontar cualquier reto. Para mí también es una oportunidad única de aprender del mejor talento juvenil”.

Si se quiere conocer más sobre esta iniciativa visitar la página web: https://www.ceoforonemonth.com/?lang=es

