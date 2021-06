Julio García, nuevo director de Operaciones de 8Belts

En su nueva responsabilidad, Julio García liderará la potente estrategia de crecimiento nacional e internacional de 8Belts, que contempla el lanzamiento de nuevos idiomas y la apertura de nuevos mercados en Europa, EE.UU. y Latinoamérica 8Belts, la plataforma española de enseñanza de idiomas online líder del mercado, ha nombrado a Julio García como nuevo Director de Operaciones. Graduado en Filología Hispánica y Filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en gestión cultural, en su nueva responsabilidad Julio García liderará la potente estrategia de crecimiento nacional e internacional de 8Belts, que contempla el lanzamiento de nuevos idiomas y la apertura de nuevos mercados en Europa, EE.UU. y Latinoamérica.



Máster de Gestión Cultural e Instituciones Culturales por la Universidad Pablo de Olavide y MBA en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Isabel I, Julio Garcia es un apasionado de la gestión de equipos y cuenta con formaciones y experiencia Coaching, PNL y gestión de Recursos Humanos.



Su trayectoria profesional siempre ha estado muy enlazada a las Letras y las Humanidades desde la creaciónn y gestión de contenidos a la Comunicación Corporativa, pasando por la docencia como profesor de Latín, griego y Filosofía.



Desde su entrada en 8Belts, en 2015, el nuevo Director de Operaciones ha tenido diferentes responsabilidades como Responsable de área de Atención al Alumno (2018), Manager del Departamento de Fidelización (2019) y, ahora, Director de Operaciones. “Este recorrido demuestra -comenta Julio Garcia- que 8Belts no es sólo una Metodología que empodera a sus alumnos, sino una organización que nos empodera a los miembros del 8Team, nos cuida, nos enseña muchísimo y nos hace ser mejores día a día”.



Acerca de 8Belts

8Belts es una metodología de aprendizaje de idiomas online única y revolucionaria. No es un curso de idiomas tal y como lo imagina cualquier persona en su cabeza (ése que seguramente ha probado sin éxito), es una ruta de aprendizaje que permite hablar un idioma en 8 meses aunque empieces de cero con tan sólo 30 minutos al día, y si no lo consigues, devuelven el dinero, así de seguro y comprometido con el resultado es este método.



Inglés, francés, alemán y chino son los idiomas que actualmente se puede estudiar en esta plataforma. El sistema de aprendizaje de 8Belts es tan efectivo como disruptivo porque se apoya en la tecnología de la inteligencia artificial. Su algoritmo aprende de la forma de aprender para que se avance más rápido y mejor.



En la práctica, la eficacia de este sistema se consigue porque la plataforma selecciona el contenido que se debe aprender en función de la usabilidad y rentabilidad de las palabras, ¿de qué sirve saber cosas que nunca se van a usar?



8Belts no es una aplicación móvil ni nada similar. Al entrar en la ruta de aprendizaje de 8Belts se asigna un tutor personal que será quien vele por los progresos y acompañará al alumno durante todo el camino. De igual forma, semanalmente tienes varios entrenamientos con nativos, ya que el “speaking” es uno de los puntos fuertes de este sistema. Es la mezcla perfecta entre tecnología y atención personal. Libertad de horarios a los que elija el alumno y la posibilidad de conectarte desde cualquier parte del mundo, pero con la certeza de que detrás de la pantalla hay todo un equipo humano trabajando para que se alcancen los objetivos.



30 minutos al día durante 8 meses es lo que necesitas para poder desenvolverte sin problemas ni inseguridad en el idioma elegido. No es una metodología milagro, exige constancia y compromiso por parte del alumno, pero gracias a la optimización del aprendizaje los resultados son mucho más rápidos y efectivos que con los métodos tradicionales.



Más de 10 años de experiencia y casi 20.000 alumnos avalan este método. Conocer más visitando www.8belts.com